¡Salió copión! Pancho Barraza acusado de plagiar el logotipo del grupo Maldita Vecindad

El Diccionario de la Real Academia Española define plagio como: “acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. Esto es justo lo que señala el experto en comunicación gráfica Arturo Adrián Salazar, al evidenciar que el logotipo utilizado por Pancho Barraza es idéntico al que por varios años utilizó la agrupación Maldita Vecindad.

Realizó una investigación que comparte con TVyNovelas sobre cómo el Poeta del amor

calcó el diseño y sustituyó el nombre de la banda por el suyo.

“LOS EMPALMÉ ¡Y SON IGUALES!”

¿Cómo te diste cuenta del parecido de ambos logotipos? Soy fan de Maldita Vecindad; además, me gusta el arte gráfico de varios grupos; si a eso le agregamos que soy diseñador, se conjuga la pasión gráfica y memoria casi fotográfica para los diseños. Un día vi el espectacular de Pancho, lo leí, y de inmediato vino a mi memoria el logotipo que Maldita Vecindad usa desde el año 2000. Revisé su discografía, y mi memoria no me engañó.

¿Qué fue lo que encontraste? Los trazos orgánicos que acompañan a la tipografía son iguales. Busqué en la computadora los dos logotipos, los empalmé, y coincidieron con exactitud. Después investigué en internet las discografías y redes sociales, y encontré que el grupo lo usa desde su disco Maldita sea, del 2000, y Pancho Barraza lo publicó por primera vez para su gira de mayo de 2017.

¿Qué opinas de eso? Primero, es la sorpresa de que se atrevan a usar algo calcado; segundo, podría ser el enojo, pero me da más tristeza por el atrevimiento de engañar con algo tan sencillo. Me imagino que Barraza ni por su cabeza tiene la idea de la copia; él confía en su gente y ya. Es una tristeza.

¿Cuál es la intención de hacerlo público? Con el logo de Pancho Barraza no tengo ninguna intención de señalar a alguien, sólo es un ejercicio de valorar el arte gráfico. Hay excelentes diseñadores, tipógrafos e ilustradores por todo México que evitarían una calca tan sencilla.

¿Qué le dirías a Pancho Barraza ante este hecho? Que revalore a la gente con la que trabaja, que la motive a crear, a presentarle ideas nuevas. A veces el cliente se aferra a una idea que trae en mente y no le permite al artista gráfico proponer ideas nuevas, y este termina “creando” lo que el cliente le dicta, sin considerar estilos y tendencias de diseño. Por el bien del diseño gráfico y del diseñador, espero que esta haya sido la causa: “al cliente lo que pida”, porque no dejó otra salida.

¿Cómo crees que los clientes ven a los diseñadores gráficos? Como el hacedor de la idea del cliente; es decir: “Yo cliente, tengo esta idea con unas letras y colores de mi gusto, hasta te lo dibujé. Hazlo tú, diseñador, sin que me critiques u opines; mi idea está bien”. El diseñador está siempre viendo diseños, arte y tendencias; su mente tiene muchas soluciones gráficas, se ha entrenado para eso.

