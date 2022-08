¡Salieron fifís! Desenmascaran a Los Destrampados por estudiar en la Ibero

En programas como 'Para todos' y 'Venga la alegría', Los Destrampados son un par de payasitos que logran hacer reír al público con un estilo muy peculiar, siempre orgullosos de sus orígenes humildes.

Pero resulta que no todo es lo que parece, y dentro de la sección de 'Experdiente secreto', El Capi Pérez desenmascaró que Oskarín y Joss no son tan sencillos como siempre han presumido, pues de hecho, estudiaron en una de las universidades más exclusivas de Ciudad de México, que por cierto no es nada barata.

Aunque siempre han presumido ser originarios de Iztapalapa, Oskarín terminó por confirmar que estudiaron en la Universidad Iberoamericana. "Sí estábamos en la universidad de paga, muy prestigiada, pero éramos los conserjes", bromeó el payasito.

Joss quiso defenderse y reiteró que también estudiaron en la secundaria 248.

Sin embargo, Los Destrampados son hijos de un empresario que se dedicaba a traer equipo de telecomunicaciones de Japón a México.

Lamentablemente, al papá de Joss y Oskarín lo secuestraron y asesinaron cuando ellos eran aún adolescentes. Oskarín recuerda que a su padre "Le dan un balazo que le entra por el cuello y le sale por la garganta y en ese momento, conocemos la verdadera maldad".

"La pérdida de mi papá, es algo que nunca voy a poder superar, no hay día en el que no lo recuerde, no hay en el que no quiera ser cómo él", dijo Joss a 'Venga la alegría' hace un par de años.