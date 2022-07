Salen a la luz denuncias contra productor por abuso infantil

En medio de lo que es ya una tormenta de denuncias de acoso y abuso sexual contra Coco Levy, hijo de Talina Fernández, la semana pasada se comunicó a TVyNovelas una persona para denunciar también que hace un año el productor Yuri Breña violentó a una mujer y a su sobrina, entonces menor de edad.

Las víctimas presentaron los cargos correspondientes, y en sus carpetas de investigación destacan las agravantes de pornografía infantil y corrupción de menores, además de abuso sexual, sin que hasta el momento se haya ejercido acción penal contra el presunto responsable. Incluso, los abogados del implicado, uno de ellos mujer, buscó a las agraviadas para negociar un arreglo por debajo de la mesa. Y aún hay más: se sabe que ellas no son los únicos casos, por lo que, al paso del tiempo, otros saldrán a la luz.

"Recurrimos a TVyNovelas porque ellas ya se cansaron de callar. Procedieron como la Fiscalía lo exige y la sociedad lo demanda y no pasa nada”, argumentó esta persona que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

El proceso, dice, “ha sido un calvario. El primer día estuvieron 14 horas encerradas en el bunker, narrando una y otra y otra vez lo sucedido. Después las hicieron regresar para pruebas psicológicas que duraron siete horas. Les aconsejaron que, mientras más insistentes fueran mayor prioridad darían a las carpetas para su judicialización”. Pese a las advertencias de lo lento que resulta obtener justicia en estos casos, asistieron diario durante meses y sólo recibieron largas, pretextos, o simplemente no las atendían. Además de que fue difícil encontrar un abogado que quisiera tomar la investigación, ya que se involucra un caso de pornografía infantil, las carpetas fueron regresadas de judicialización “por falta de pruebas”, pese a que se adjuntaron muchísimas de lo sucedido (fotografías, mensajes y correos) concretamente con la menor de edad.

“Aunado a ello, la fiscalía pretexta no localizar a Yuri Breña, pese a que se propocionaron varias direcciones. El señor se está negando. Además, sus abogados han buscado a las víctimas para tratar de negociar y olvidar la denuncia. Por eso convocamos a otras víctimas a perder miedo, levantar la voz y denuncien”.

LE LLUEVE SOBRE MOJADO A COCO LEVY

Surgen más denuncias contra Coco Levy

A raíz de la denuncia interpuesta que por abuso sexual interpuso la actriz Danna Ponce contra Coco Levy, hijo de Talina Fernández, la semana pasada se dejaron ir otras como hilo de media… Dos mujeres emplearon sus perfiles de redes sociales para detallar sus casos, los cuales confirman que esas malas mañas vienen de bastante tiempo atrás. “Lo conocí en el 2012, cuando yo todavía quería ser actriz”, escribió Romina Sacre.

“Me presenté en su oficina para mostrarle un guión que trabajé con una amiga. A la semana, pidió verme. Fui; hasta ahí nada raro. En abril de 2013 me invitó a una fiesta; me pidió llevar a mi amiga. Una actriz famosa nos alertó tener cuidado, se ofreció a acompañarnos. A Coco se le cayeron los calzones de verla ahí. La fiesta parecía casting: había como ocho o 10 mujeres, de 19-28 años; hubo karaoke y varias cantaron tocándose el cuerpo. Pasó una semana, recibí otra llamada; quería verme en su oficina. Ahí me dijo: ‘¿Sabes por qué no te propongo como protagonista? Porque no explotas tu sensualidad. Vete nada más… ¡Te caes de buena, mamita! Aprovecha que los productores quieran algo de ti, no lo veas como algo malo. Piensa en que te quieren cog… Si quieres el protagónico, tienes que arriesgarte más’.

“Salí asqueada, sintiéndome una pen... , ilusa. Estaba en shock. A pesar de que no me tocó, fue como si lo hubiera hecho. El acoso no solo es físico, también verbal. ¿Porqué me tardé nueve años en contar esta historia? Por miedo; creía que si lo denunciaba, mi carrera como actriz se iba a ir al caño. Espero que reciba el castigo que se merece por tantos años de abuso y acoso sistemático”.

“ME MOSTRÓ FOTOS DE UNA ACTRIZ SEMIDESNUDA”: OTRA VÍCTIMA

También en solidaridad con Danna Ponce y otras víctimas de Coco Levy, la actriz Perla Villarello se escudó en Tik Tok para exponer su caso “Buscaba oportunidad como actriz y fui a sus oficinas; cerró la puerta y me preguntó qué haría para ser inolvidable y abrirme las puertas del cine nacional, que necesitaba actrices arriesgadas. Se levantó de su escritorio y caminó contonéandose y hablando como si fuera Marilyn Monroe; empezó a darme un tipo clase de seducción para que ver cómo tenía que hacer para conseguir una oportunidad. Una cosa muy patética. Me percaté de su manipulación y forma de acoso. Me mostró fotos de una actriz semidesnuda caracterizada de sirena, y me preguntó: ‘¿Qué vas a ser tú?’”.