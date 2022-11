Sacaron del 'infierno' a Chyno Miranda: casi un año en clínica de terror terminó así

Desde diciembre de 2021, luego de sobrevivir al Covid-19 y encefalitis, enfermedad de la que llevaba meses recuperándose y que le provocó parálisis, Chyno Miranda fue internado en una clínica de Venezuela a la que calificaban como 'precaria'.

Su familia interpuso una querella porque el centro de rehabilitación Tía Panchita, ubicado en la Florida, Venezuela, no les permitía visitarlo. Hasta el momento se desconoce por qué fue ingresado en el lugar desde diciembre de 2021, aunque se rumora que tuvo una recaída en las drogas.

Se rumoró que se había muerto y hace unas semanas, Chisme no like aseguró que el cantante intentó escapar de la clínica, pero lo detuvieron cinco casas más adelante, debido a que no podía caminar con facilidad. Ahora celebran su liberación.

Desde el 1 de noviembre se rumoró que fue dado de alta y ahora surgieron imágenes del momento en el que Chyno Miranda es trasladado a una clínica privada tras la decisión de un Tribunal.

Telemundo informó que la orden del tribunal, además de enviar a una clínica privada al cantante, también establece que sea sometido a pruebas toxicológicas.

Neuropatía, depresión, ansiedad y problemas de adicciones son algunos de los padecimientos que se le adjudican al cantante, cuya prima estaba de acuerdo con el trato que le daban en la clínica Tía Panchita.

