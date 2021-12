Sacarán a balcón intimidades y secretos de Miguel Bosé

Todo está casi listo para comenzar la grabación de la bioserie de Miguel Bosé, a inicios del próximo año. Recientemente, el intérprete lanzó su biografía, El hijo del Capitán Trueno, en la que aborda su infancia y adolescencia, guardándose sus vivencias más recientes para el proyecto de televisión que será producido por una plataforma digital en colaboración con Toño Mauri y asociados.

En entrevista con TVyNovelas, Toño Mauri nos adelanta que a diferencia del libro, donde el artista habla de su familia, este proyecto se extenderán a la vida profesional y personal del cantante. Además, el actor y productor, quien se encuentra trabajando y recuperándose del trasplante de pulmón al que fue sometido el año pasado tras haberse enfermado de COVID-19, nos dice que ya tienen seleccionado al actor que interpretará a Bosé, y será un rostro bastante conocido, el cual será revelado en una conferencia de prensa.

Bosé lanzó un libro, ¿van a usarlo para la serie? Sí, muchas cosas del libro que Miguel escogió sí salen en la serie; es una serie bellísima, está superinteresante, superbién contada, y empezamos prácticamente a finales de enero o mediados de febrero.

¿Ya tienen a los actores que lo interpretarán? Sí, ya están, son dos etapas y todavía no puedo decir quiénes son, pero son conocidos, sobre todo uno de ellos, y se hará una presentación especial para anunciar al actor que interpretará a Miguel Bosé, es bastante conocido.

En su libro Miguel abarca hasta los años 80, ¿en la bioserie van a contar lo que pasó después de esos años? Sí, en la bioserie vamos más allá; todavía se están haciendo muchos ajustes, y es dependiendo de lo que él quiera contar. El libro esta más enfocado en su papá y su mamá, y la serie habla de ellos, pero nos extenderemos a la parte artística y cosas muy personales.

¿Ya terminaron de investigar la vida de Bosé para decidir lo que contarán? Sí, ya está completa, pero siempre aparecen cambios, incluir o agregar... Él está muy activo porque está muy pendiente y muy emocionado y motivado.

¿Actuará él en su bioserie? En eso estamos, viendo hasta dónde se puede hacer y para que encaje dentro de la serie, pero sí existe la posibilidad.

¿Has hablado recientemente con Miguel Bosé? Viajé a México para tener una cena de amigos con él y con mi socio; estuvimos platicando de la serie y de lo que me sucedió, y fue una cena muy agradable. Yo iba con mi esposa y Miguel iba con Macarena, que ha estado con él.

¿Fue tu reencuentro con él? Totalmente, imagínate todo el año que estuve en el hospital no nos vimos, y regresar y poder platicar con él y que la serie nunca se detuvo, es una bendición, es una ilusión, y él está muy contento, muy ilusionado con su serie. Estuvimos platicando de todo lo que ha sido este tema de la pandemia y que esperamos que ya se termine pronto.

¿Te dijo algo acerca del tiempo que estuviste en el hospital por el COVID-19? Sí, platicamos muy a gusto, nos dimos un abrazo muy cariñoso, me ayudó a salir del restaurante, me puso el brazo, y ahora sí que salí del brazo de él del restaurante, y la gente que estaba ahí nos saludó y le dio mucho gusto vernos; fue un ratito muy agradable.

Miguel Bosé ha dicho que no cree en la pandemia ni en el coronavirus… No quise tocar el tema mucho porque son temas muy delicados sabiendo sobre todo que él desaprueba una serie de cosas, y entonces no es mi intención discutir con él; aprovechamos que era una cena para hablar de los proyectos, de la serie, y nos concentramos en eso.

