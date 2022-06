Sacan de quicio a Laura Bozzo y le dice, EN SU CARA, "prostituta" a esta famosa

La casa de los famosos se convirtió en un hervidero de gritos e insultos cuando sacaron de quicio a Laura Bozzo, quien terminó insultando a Ivonne Montero y Natalia Alcocer en el reality de Telemundo.

Laura Bozzo le cantó el precio a Natalia después de que ella la llamó "señora de edad". "¡Tú a mí no me vas a decir 'señora de edad'! ¡Me estás discriminando! ¡Yo nunca he sido prostituta ni me he robado marido de nadie como tú, tremenda... ¡vieja tu madre!", le gritó Laura Bozzo.

También le tocó a Ivonne Montero, pues entre gritos, Laura Bozzo le dijo: "¡Y tú decídete por un hombre porque el ejemplo que le das a tu hija es horrible! ¡De cama en cama!".

"Dios mío, de verdad esto no es correcto. Estás hablando con mujeres, son mamás, estás desvariada. Eres una mujer de edad...", le dijo Natalia.



La cosa no se quedó ahí y Laura fue a despotricar contra Natalia a la vez de decir que no quiere seguir en la casa, a la que llamó

"Yo no voy a permitir que una prostituta que lo único que sabe hacer es tener hijos con hombres casados, me venga a faltar al respeto a mí, y me refiero a Natalia. Se pone a llorar por lo del Potro y yo le digo 'no seas hipócrita si tú y tu gente votaron por él'. Yo ya no puedo formar parte de un circo tan barato como este con gente tan hipócrita y tan cínica".

El problema ya venía calentándose.

Tras la expulsión de El Potro, Laura Bozzo explotó contra Natalia porque, según la peruana, ella no debería llorar y ser "hipócrita" porque "su gente" fue la que votó contra El Potro.

Entre gritos, Natalia se defendió: "¡No me grite a mí porque usted no ha recibido más que respeto de mi parte. Usted me respeta como yo la he respetado!".

Pero Laura Bozzo despotricó: "¡Yo no necesito tu respeto! ¡Reverenda hipócrita!".

La molestia ya venía de días atrás. Laura Bozzo le reclamó a Ivonne Montero que Natalia la despertó y se quejó de que "esa señorita" se cree "la dueña de la casa".