Sabrina Sabrok se quedará sin sus bubis con tal de "tener una vida normal"

Sabrina Sabrok se hizo su primera cirugía estética en 1994; se operó la nariz porque, según ella, parecía niño. A esta intervención pronto vinieron más: en 1999 ya se había inyectado colágeno en los labios y se había aumentado ¡tres veces el busto! Este sólo fue el inicio de la gran cantidad de veces que visitó el quirófano; a la fecha, lleva más de 50 operaciones estéticas, y sus senos alcanzaron cinco kilos de peso cada uno, lo que la hizo acreedora al Récord Guinness.

Sin embargo, su obsesión por las cirugías plásticas tiene que parar. Desde hace tiempo, Sabrina declaró que por cuestiones de salud debía quitarse los implantes de senos, y no lo hizo, pero ahora sí no hay marcha atrás; a inicios de 2023 entrará de nuevo al quirófano y se despedirá de ellos para siempre. “Ahora sí me tengo que sacar las bubis porque ya están muy pesadas, el médico me dijo que ya tengo que hacerlo, entonces, estoy preocupada”.

A pesar de esto, la argentina nos dijo que hará todo lo posible por salvar algunas tallas, ya que la idea de verse plana le aterra.

“Tengo que quitarme lo más que se pueda, el doctor me recomendó que todo, pero yo ni loca me quedo sin nada, entonces estoy viendo que me queden en un kilo (cada una)”.

La actriz porno nos dijo que sus bubis forman parte de su esencia, y sólo de pensar que ya no estarán con ella, le ocasiona un conflicto emocional. “Creo que sí me voy a deprimir, ¿cómo me voy a ver en el espejo sin éstas? ¡Ya no seré Sabrina!”.

Para resistir el impacto emocional y aceptar su nueva imagen, la exmodelo de La hora pico nos confió que ya se está tratando con especialistas: “Voy a terapias psicológicas, porque cuando me pare de la camilla y vea que ya no las tengo, será un shock muy fuerte para mí”.

Al deshacerse de sus bubis, la actriz también perderá la gran inversión que por años hizo para que, incluso, fueran consideradas las más grandes del mundo: “Sí, ya las tuve muchos años y les saqué jugo, pero también he gastado mucho en ellas, como un millón de pesos o más”

“ESTOY LUCHANDO POR TENER UNA VIDA ‘NORMAL’”

A la par de tratarse psicológicamente para este procedimiento, Sabrina sigue luchando contra la esquizofrenia, que le fue diagnosticada desde hace mucho tiempo: “Estoy medicada para poder estar bien y tener una vida ‘normal’, porque si no, le rompo las pelotas a mi marido”. Esta enfermedad, nos contó, se desarrolló desde que era una niña: “Yo creo que es hereditaria porque la tuve desde que estaba chiquita, mi papá también la tenía”, pero ahora que es una adulta, la enfermedad se le desarrolló, y “me di cuenta porque mi marido no me soportaba. Es importante que la gente que tenga hijos con ese problema los lleve al psiquiatra y los atienda debidamente”.

En su caso, confesó, la esquizofrenia ha sacudido su vida al grado de que ha sufrido episodios de “paranoia y de ver cosas”.

Aunque ha estado batallando en cuestiones de salud, en lo que se refiere al amor, la actriz porno está viviendo una gran etapa al lado de su esposo, Alexander, con quien ya lleva seis años. “Él me apoya en mi trabajo y en todas mis locuras; de hecho, yo hago los videos XXX con él, invito a otras chicas y hacemos tríos”.

Eso sí, aclaró que a pesar de llevar su vida sexual al extremo, ella y su esposo no tienen una relación abierta: “¡No!, abierta no es, sólo somos abiertos de mente y nos gusta hacer tríos, pero eso de que cada uno esté por su lado, ¡para nada! Soy una mujer celosa, pero me gusta hacer tríos, aunque suene contradictorio. Lo que pasa es que se trata sólo de sexo y no se involucran los sentimientos”, señaló.

Sobre el gran parecido que tiene su esposo con su expareja, Erick Farjeat, nos dijo: “Nada qué ver, son muy diferentes, sólo porque Alexander está tatuado lo comparan con él, pero no”. Y de lo que de plano Sabrina no quiso hablar fue de su hija Metztli, de 12 años, a quien procreó con Farjeat: “De ese tema ya no hablo, es algo privado. Lo único que puedo decir es que yo le paso una mensualidad, siempre tiene su dinero”, señaló Sabrina sobre la pequeña que padece autismo y que está al cuidado de su padre.

