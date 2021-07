Sabrina Sabrok regresa desbordada de sensualidad a sus 50 años con nueva canción

Con 6 kilos en cada seno, Sabrina Sabrok sigue dando de qué hablar no solo por su imagen y adicción a las cirugías plásticas, sino por sus nuevos pasos en la música.

En entrevista con el programa 'Hoy', la modelo argentina que radica en Estados Unidos contó un poco de lo que le ha hecho a su cuerpo últimamente:

"De mis últimas cirugías fueron aumento de pecho, que yo me los relleno con agua salina. Luego me hice labios, bastante más grandes, y me hice cosas en la cara, boto, rellenos, para levantar los ojos, los cachetes".

Orgullosa de su edad, dijo: "Siempre busco los tratamientos más vanguardistas para mantenerme bien a mis 50 años".

Eso si, en cuanto a lo profesional, la persistencia la caracteriza: "Mi carrera de actriz porno no la dejo, a mí me gusta mucho, siempre lo quise hacer. A mí me encanta, y quiero seguir a la par de mi carrera musical".

Y de hecho, hace una semana estrenó su nuevo video musical, con una canción en donde explora el género trap, cantando en inglés. En el pasado acostumbraba hacer rock pesado, pero ahora así se escucha:

Los comentarios del video están llenos de halagos, y sus fans le dicen que finalmente encontró un género musical que le acomoda.

