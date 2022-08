Sabrina Sabrok quiere verse joven y se sometió a este tratamiento por láser

Conocida por las incontables cirugías y tratamientos estéticos a los que se ha sometido para agrandar o reducir sus bubis y pompas, Sabrina Sabrok confiesa tener miedo en cada intervención, pues en cualquier momento le puede “tocar”; sin embargo, esto no la hace pensar en las dos hijas que procreó.

De hecho, es su actual esposo, Alejandro Hernández, al único que nombra cuando se le pregunta a quién se le quedarían sus bienes. Acompañamos a la modelo de origen argentino a someterse a enésimo tratamiento, ahora con láser para rejuvenecimiento, y ahí nos contó esto y más.

¿Que te motivó a realizarte este tratamiento? Me lo recomendó el doctor Alexis Mújica, yo no sabía que existía. Estoy buscando verme mejor de la piel, haciendo todo lo que haya; si esto me ayuda a verme más joven, mejor.

¿Te ha dado miedo alguna cirugía? Siempre me dan miedo. Aunque esta no es cirugía, me van a dormir y me da miedo, pero soy una mujer decidida.

¿Qué te motiva a realizarlas? Verme más joven. Mi trabajo me exige verme bien, pero siempre existe miedo de algo cuando una entra a quirófano.

Si algo llegará a ocurrir, ¿qué pasaría con tus bienes? Cuando me toque, me tocará; de mis cosas, tengo marido. Siempre estoy en riesgo, no sólo al someterme a cirugías. Pero siempre procuro acudir con buenos doctores; eso me da tranquilidad.

¿Qué es el rejuvenecimiento cutáneo por láser?

Sabrina Sabrok con Alexis Mújica.

"Es un tratamiento que repara el tejido cutáneo y ayuda a que la piel envejecida o dañada por la exposición solar se renueve completamente; la del rostro luce más tensa con la eliminación de pequeñas arrugas”, explica Alexis Mújica, especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento.

“Durante este proceso, el láser CO2 ultra fraccionado produce un daño térmico controlado que elimina la epidermis y porciones variables de la dermis en profundidad. El calor aplicado en la zona de tratamiento provoca el encogimiento de las fibras de colágeno y activa su formación y remodelación, mejorando la laxitud cutánea. La tensión que ejercen las nuevas fibras en la dermis, conjuntamente con la renovación de la epidermis, consiguen un eficaz efecto de rejuvenecimiento, eliminan las pigmentaciones propias del envejecimiento y mejoran la textura de la piel”.

Sabrina Sabrok

¿Se requieren cuidados especiales posteriormente? Sólo hay que mantener la piel con buena hidratación y aplicaciones de protector solar para que no se vuelva a lastimar. Una de las causas principales de envejecimiento es la exposición al sol; éste hace que la piel se deshidrate, luzca con más arrugas y acartonada; este tratamiento da un efecto reversible, es ambulatorio no invasivo, no entra debajo de la piel. La potencia de láser aplicada es importante para tener un resultado que valga la pena. El objetivo con Sabrina es eliminar la piel más arrugada, más lastimada para que salga una piel regenerada. Este proceso se logra cada 21 días.

¿Cómo motiva a sus pacientes para someterse a este tipo de tratamientos? La motivación más importante es una situación personal. Después la moda; está de moda verse joven, verse bien, cuidarse, arreglarse, porque a una persona vieja, que ya no se ve bien, nadie la contrata; en cambio una persona que se ve bien, le dicen: “Vente, te contrato”. Al final de cuentas los seres humanos somos muy visuales.

Te recomendamos:

5 cirugías que se hacen las famosas sin pasar por el bisturí

Famosas mayores de 50 años que nunca se han sometido a cirugías

Mujer se somete a más de 200 cirugías para parecerse a Ariel de La Sirenita

Alejandra Guzmán insinuó esto pero Sylvia Pasquel responde contundente

Alessandra Rosaldo así anunció el accidente de su marido