Sabrina Sabrok no es lo que parece: sufre depresión, esquizofrenia y está medicada de por vida

A pesar de los muchos proyectos en los que la exuberante actriz y cantante Sabrina participa, se dio tiempo para celebrar la Independencia de México al lado de su esposo, Alexandro Hernández, quien es mexicano y con quien hace una extraordinaria mancuerna tanto en la pantalla con sus candentes videos, como en su faceta musical, algo que la argentina está disfrutando a lo grande.

Sin embargo, detrás de esa imagen de mujer fatal existe una persona que no la ha pasado bien, pues sus padecimientos la mantienen actualmente medicada, con la única finalidad de no caer en depresión y volver a atentar contra su vida, como lo hizo durante su adolescencia.

¿Cómo viviste el proceso en el que te viste inmiscuida al atentar contra tu vida? Estoy medicada contra eso; la depresión te puede dar por alguna situación muy fuerte que hayas vivido o aunque no te haya pasado nada; el psiquiatra me explicó que es algo químico del cuerpo, del cerebro, lo que te provoca el deseo de atentar en tu contra, te bajan las defensas y te sientes mal. Lo bueno es que ya hay tratamientos para eso, de lo contrario, sería una depresión severa.

¿Cómo te diste cuenta de que necesitabas ayuda para este padecimiento? Tenía ganas de quitarme la vida, me sentía muy mal, tocando fondo… Primero fui a un psicólogo y me mandó con un psiquiatra; me diagnosticaron depresión y esquizofrenia, desde entonces tengo que medicarme.

¿De qué forma atentaste contra tu vida? Fue cuando era adolescente, a los 13, cortándome las venas; vino la policía y se hizo un gran alboroto; y a los 15 tomando un montón de pastillas psiquiátricas que consumía mi papá, me lavaron el estómago y pasé algunos días en el hospital. De adulta no lo intenté, pero sí tenía ganas de hacerlo.

Además de tu padecimiento, ¿qué te llevaba a pensar en suicidarte? Es la desesperación de no saber qué hacer, es como si una voz te dijera que te quites la vida, te incita a hacerlo; yo sentía eso, pensaba que no quería vivir más, oía una voz que me incitaba a tirarme del balcón o a buscar situa- ciones de riesgo. Empecé a ir a cementerios, veía cosas relacionadas con la muerte.

¿Cuáles son los factores que hacen que te deprimas? En realidad, soy muy fácil de deprimir por cualquier cosa, por eso el médico me tiene recetada con un medicamento de 10 mg y me tomo dos pastillas todos los días, eso me ayuda a no tener depresión.

¿Este medicamento te provoca efectos secundarios? Me da mucho sueño; como con cualquier medicina psiquiátrica, estás dopado, pero uno debe tratar de salir adelante y no tener esos pensamientos, y recurrir siempre a ayuda profesional, ya que esto te puede llevar al suicidio si nunca te atiendes con alguien que sea capaz de ayudarte.

¿Cuál es el aprendizaje que te dejó esto? Cuando se siente que no hay salida, hay varias opciones en la vida; se puede cambiar totalmente sin importar el qué dirán ni nada y, sobre todo, siempre buscar ayuda para que medique y controle esos pensamientos suicidas.

Sigue el chisme:

Qué artistas han impuesto récord de asistencia en el Zócalo

Shakira irá a juicio por fraude fiscal, responderá por seis delitos

Luis Miguel volverá con una gira de 200 conciertos