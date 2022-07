"¡Rupestre!": Así llamó Myriam a Toñita y confirma que ya la denunció

Toñita fue muy clara que en caso de ver a Myriam Montemayor en vivo se le iría a los golpes, así que la cantante ya respondió y confirmó que la denunció por amenazas.

"Mira... Cuando una persona no tiene argumentos, cuando no es civilizada, cuando es tan rupestre, se atreve a decir ese tipo de cosas que obviamente lo dice la gente que es aficionada, no lo dice una persona que es profesional, que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar de este medio", dijo Myriam ante los medios de comunicación.

"No voy a hablar porque es alimentar. Las amenazas se tratan en otras instancias, no en los medios".

Sobre levantar una denuncia, dijo: "No es que esté dispuesta, es que yo ya procedí de manera legal con una denuncia y una orden de restricción, que ella ya lo debe de saber. Porque no se puede permitir. Esto no es una nota, esto es violencia y no hay que apoyar ni normalizar la violencia, sobre todo de parte de alguien que no ha construido nada".

"El estar queriendo constantemente llamar la atención de esa manera y dañar la imagen de compañeros que hemos trabajado mucho, hablo por Yahir, que en su momento lo ha agredido, por Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez... Es algo de su parte que hay mucha ignorancia, cuando haces una amenaza debes ser responsable de lo que dices y saber que eso tiene consecuencias legales", dijo Myriam.

¿Qué dijo Toñita?

Toñita dijo que si ve a Myriam en persona, se iría en contra de ella, pues sus diferencias del pasado rompieron su relación y la actitud de la ganadora de 'La Academia' no es la indicada para su rival.

"Si no le hice nada y aún así me atacó, imagínate si le reclamo... Ya me odia. Yo creo en el karma, las personas que hacen daño en esta vida y permiten que le hagan daño a los demás, van a recibir ese karma y les va a ir de la fregada".

Y fue más allá. Cuando Berenice Ortiz le preguntó si ha pensado en encarar a Myriam, Toñita respondió: "¡El día que la vea me la voy a madrear! Y no lo tomen a mal, ella sabe porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala. Y ya sé que no debo de hablar de ella, pero no es lo mismo que hables así, a que veas de frente a una persona...

"Han pasado cuatro años y yo sigo con la misma de 'güey, yo no te hice nada'. Si yo la veo de frente, lo siento mucho, no me voy a detener", dijo Toñita al amenazar a su excompañera.