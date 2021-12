Roxana Castellanos recordó el triste día cuando perdió un bebé por negligencia médica

En una sentida entrevista con Isabel Lascurain, Roxana Castellanos habló sobre su carrera, su familia, la soledad y sus deseos de ser madre que ya no pudo concretar tras la pérdida de un bebé.

La actriz confesó: "Me gusta estar sola. Disfruto mucho mi soledad, me encanta". También reveló: "Yo quería tener 7 hijos".

Roxana perdió su único embarazo a los cuatro meses de gestación. "Fue una negligencia de un médico. Tuve un sangrado importante en la madrugada. Estaba inflamada, me dijo que con ese sangrado 'el producto' había salido".

Recordó que el médico le permitió irse de gira teatral con Ari Telch. "Terminando la función de Morelia nos íbamos a Zacatecas. En el camión me empecé a sentir mal. Nos paramos en un hospital en Zamora, pero me enviaron a CDMX; llegué con el que ahora es mi ginecólogo", relató, y contó que se llenó de frustración porque el primer médico debió haberla enviado a reposo absoluto.

Sobre la pérdida, Castellanos confesó: "Me tardé pero sí lo superé. Lo trabajé sola, y perdoné a este cabrón, que años después a una compañera del medio le salió ese güey, pero bueno, ya es su karma".

El ser mamá sí estaba entre sus planes, pero el tiempo ya no se lo permitió, aunque nunca consideró la adopción. También aseguró: "Cuando no pude tener hijos biológicos, también siento que tienes que estar con una estabilidad con alguien, con una pareja, eso sentía yo, y no estaba. Y después tenía una pareja que me decía: ‘No, adoptar, no. Vamos a intentar’” Entonces de pronto se pasa el tiempo. Tengo amigas que les digo 'si quieres, hazlo ahorita'. Yo porque de verdad no pude, pero las que quieran, háganlo".

