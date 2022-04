Rosita Pelayo así recuerda a su papá, el legendario Luis Manuel Pelayo

El 1 de abril se cumplieron cien años del natalicio de Luis Manuel Pelayo, una de las figuras más populares y polémicas en la televisión mexicana de los 70. Padre de Rosita Pelayo, murió el 26 de julio de 1989. Platicamos con la actriz, quien nos compartió cómo lo recuerda, qué enseñanzas de vida le dejó y cómo era fuera de cámaras.

El pasado 1 de abril se conmemoró el centenario del natalicio de tu papi, ¿lo recordaste de manera especial? No, pero todos los días le hablo, le chiflo, le pregunto cosas... Ese día, en especial, claro que me acordé más de él. Recordé cómo me consentía, de tanta cosa que me compraba, de sus juegos y de su risa.

¿Cómo era fuera de cámaras? Supercariñoso, consentidor... Alguna vez me regañó por algo, pero realmente no tanto. Para mí era mi papá, no lo recuerdo como artista ni como actor. Le encantaba tocar el piano en la casa, se compró un órgano y también pasaba horas con él. Lo recuerdo en su despacho lleno de libros; le encantaba leer los días lluviosos. Era muy culto.

¿Alguna anécdota que quieras compartirnos? Recuerdo una en particular: cuando empecé a trabajar, tenía 17 años, estaba en una obra de teatro en el centro de la CDMX, y le hablé por teléfono para pedirle permiso de ir a una fiesta terminando la función. Me dijo que sí, pero que llegara a las 12 de la noche, y le contesté: “¡¿Cómo a la 12 de la noche?! Si a esa hora apenas va acabando la función!”. Aunque se dedicaba a esto, finalmente siempre saltaba su instinto paternal, pero siempre fue muy apapachador, dulce, tierno, juguetón y divertido.

“CUANDO LE QUITARON EL PROGRAMA CAYÓ EN UNA DEPRESIÓN TREMENDA”

Era una persona siempre alegre, ¿alguna vez lo viste triste o decaído? Sí. Cuando le quitaron el programa Sube Pelayo, sube; por problemas con el presidente Luis Echeverría, lo mandaron sacar de la jugada y él cayó en una depresión tremenda. ¡Imagínense que te manden a la banca cuando tienes juventud, energía, ganas de salir adelante y mucho éxito! Eso te vuelve loco, y a él le pegó mucho. Él no comprendía lo que pasaba, y fue muy triste para la familia ese momento.

¿Cuál es la mayor enseñanza que te dejó? La disciplina, sin duda, y el rigor al trabajo, porque ahora veo que eso se ha perdido en los jóvenes; si a un chavito lo volteas a ver feo o le pegas un grito, no te quiero contar... ¡te puede hasta demandar! Antes teníamos maestros y directores que eran muy “perris”, pero uno aguantaba vara.

¿Qué consideras que le heredaste? ¡Las orejas, caray! Pero me las operé (risas). Y espero que también el talento, porque él fue un hombre muy talentoso. Al igual que él, también ya he durado bastante en esta chamba, chueca, con artritis, como sea, pero sigo trabajando, y le pido a Diosito que me siga ayudando para que mi salud mejore.

SUBE PELAYO SUBE

Actor de cine, televisión y doblaje mexicano, saltó a la fama por hacer la voz de Kalimán, El hombre increíble, en la radionovela homónima.

Actuó en más de 70 películas, algunas de ellas al lado de Pedro Infante, Mario Moreno “Cantinflas” y Mauricio Garcés, entre otros.

Puso su voz a varios personajes de películas animadas y series estadounidenses de televisión. Participó en más de una docena de telenovelas, y paladeó la popularidad con Sube Pelayo, sube, programa de concursos que, transmitido por Canal 2 de 1972 a 1976, retó la habilidad y destreza de participantes a los que llegó a regalar hasta una casa y autos.