Rosie habla de venganza mientras Chiquis así se siente por pleito familiar

Johnny y Juan Rivera ya se dieron hasta con la cubeta en medio de la auditoría a Jenni Rivera Enterprises, pero faltaba por hablar Chiquis, la hija mayor de la Diva de la Banda que quedó fuera de su testamento.

La cantante no se salvó de las preguntas sobre el tema, y tuvo que aceptar que le encantaría invitar a todos a comer. "Yo apoyo mucho a mi familia, los quiero mucho".

Se sabe que ella es cercana a su abuela, doña Rosa, quien despotricó contra su nieto Johnny al decir que él solo quería el dinero de la herencia para gastárselo.

Así que al preguntarle a Chiquis cómo era su relación con la abuela tras la polémica, aseguró: "Muy bien, platicamos hace un par de días, hay cosas que tenemos que platicar entre familia, pero estamos bien".

Eso sí, Chiquis confesó que hay días en que se siente muy triste por todo lo que ocurre:

"Tengo mis días, tengo días que lloro, que me siento triste, es normal. En todas las familias hay desacuerdos, hay problemas, lo único es que estamos en este medio, pero estoy dejando todo a las manos De Dios".

Todavía no se conocen los resultados de la contabilidad que solicitó Johnny a la empresa, cifras que Rosie y Juan Rivera aseguran que saldrán limpias, pese a que muchos crean lo contrario.

Sin embargo, llama la atención de Rosie Rivera, quien no solo adelantó su renuncia como albacea de la herencia, sino que ahora manda mensajes en sus redes sociales que podrían pasar como indirectas.

Y es que en una transmisión en vivo confirmó que no viajará a México para promover su nuevo libro: "No es que no pueda, es lo mejor para mi familia. Para no tener que enfrentar algunos medios".

Pero luego soltó un comentario, sin especificar a quién, pero que podría quedarle a sus sobrinos:

"Que dejes ir a la venganza porque te has tomado y gastado tanto tiempo con amargura, con falta de perdón, que te has vuelto una persona amargada y ni lo puedes ver".

