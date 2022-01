Rosie dice que el verdadero enemigo de los Rivera ¡es Satanás!

Después de que Chiquis la desenmascaró, Rosie Rivera apareció en sus redes sociales a defenderse, pero no respondiendo directamente, sino enviando un mensaje con el que deja claro que su enemigo es Satanás.

La hermana menor de Jenni Rivera pidió dinero para dejar el puesto de administradora de las empresas de la Diva de la banda, según lo confirmó Chiquis, quien también reveló que sí hubo un robo de dinero en efectivo por parte de alguien "muy cercano" a Rosie, quien sí tenía conocimiento de los hechos.

Y mientras la familia Rivera sigue en el ojo del huracán, Rosie publica videos constantemente en sus redes sociales, pero no para ser frontal con la situación, sino para reflexionar que la controversia proviene de Satanás.

"Mi contestación es que no voy a contestar, que no le doy mi tiempo a esas cosas, que no voy a entrar al circo que disfrutan tanto los medios. No lo he hecho, no lo voy a hacer.

"Que la gente hable de mí, desde niña, porque era gordita, mexicana, pobre, luego porque perdí peso, que la gente hable de mí estoy dispuesta. Cuando es algo familiar, mucho menos voy a contestar en público. Hay ciertas situaciones que a veces no valen la pena.

"Esto es algo espiritual y yo lo sé, y no voy a dejar de predicar la palabra de Dios. Cuando yo pienso en el porqué y para qué todo esto, yo sé que mi propósito es hablar de la grandeza De Dios, del amor De Dios. Yo soy predicadora, es mi oficio, es lo que hago en privado y en público, y el enemigo... Mi pleito no es con carne ni hueso, cuando yo digo 'enemigo' estoy hablando del diablo. Nosotros podemos decidir quiénes son nuestros enemigos y yo he decidido que mi familia no son mis enemigos, lo decido en mi corazón.

"Aquí hay un enemigo y es Satanás y él quiere que yo deje de predicar, quiere destruir a una familia. Él quiere hacer ver negativo a Dios. Mi propósito no es que pienses que soy perfecta, sino hablar de ese Dios que me sanó, me salvó, que quebró adicciones y cosas y que aún me sigue transformando y le doy gracias a Él que no me ha tirado".

"No voy a dejar de predicar. Siento como que el enemigo quiere quitar mi voz, quiere apuntar con estos tipos de ataques espirituales. Quiero que lo tomes en serio. Nuestra lucha no es contra carne y hueso, por eso aunque ustedes quieran chisme, aunque quieran que conteste, a hablar mal, no lo voy a hacer. Cuando fallezca, anhelo que mis hijos puedan decir que su mamá lo manejó con clase, que tuvo fe y cuando se le enfrentó una guerra, lo manejó con clase; soy guerrera y antes, otra Rosie, le encantaba el pleito, y esta Rosie, Dios la transformó y mi pleito no es con la familia", dice la tía.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!