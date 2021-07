Rosie contraataca y recuerda que ella era la favorita de Jenni Rivera

En medio del pleito que distanció a los hijos de Jenni Rivera con sus tíos Juan y Rosie Rivera, este 2 de julio se celebra el que sería el cumpleaños 52 de 'La Diva de la Banda'.

En una fecha tan especial, Rosie Rivera contraataca a todos sus detractores, al recordar que la favorita de Jenni era ella; no por nada la dejó como albacea de su fortuna, aunque pronto dejará el puesto.

En diciembre próximo se cumplirán 9 años del accidente aéreo donde murió Rivera, por lo que Rosie confesó que está perdiendo los recuerdos con su hermana, a quien ama todavía.

"Todavía te amo. No puedo verte. No puedo escucharte. No te siento. Estoy olvidando. Y eso es lo peor. Todavía te amo.

"No estás aquí para hacer desaparecer este enredo. Estoy orgullosa de que no lo tengas que ver. Todavía te amo", fue parte de lo que escribió Rosie Rivera en Instagram.

En declaraciones para UnoTV, Rosie resaltó que ella era la favorita de Jenni. "El 2 de julio es el cumpleaños de mi hermana Jenni, el 3 es el mío, nos llevamos 12 años y un día".

Y es que Jenni la consideraba su regalo de cumpleaños: "Cuando Jenni estaba partiendo su pastel número 12 mi mamá rompió la fuente, Jenny quería que naciera el mismo día que ella para ser su regalo".

Durante toda su vida celebraron juntas: "Cuando Jenni cumplió 40 años lo celebró en un yate y lo compartió conmigo, el pastel, las felicitaciones, los amigos, todo".

Sin embargo, la vida las separó. “Ahora celebro sola, con el corazón triste", dijo Rosie Rivera.

Su sobrina Jacquie ocupará su lugar como albacea de la herencia, aunque todavía faltan algunos meses, en los que Rosie enseñará a la hija de Jenni cómo manejar la empresa Jenni Rivera Enterprises.

