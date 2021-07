Rosa Gloria Chagoyán, la inolvidable 'Lola la trailera' que 'atropelló' al machismo

En 1983, Rosa Gloria Chagoyán interpretó Lola la trailera, primera película mexicana de acción protagonizada por una mujer que, además de ser una heroína superatractiva, operaba un tractocamión. Aceptar este proyecto, sin embargo, le reportó críticas y enfrentarse al machismo de una época que no estaba preparada para ver triunfar a una mujer.

El proyecto, para fortuna de la actriz capitalina, fue un rotundo éxito. “Es la película mexicana más taquillera; se exhibió en México, Estados Unidos, Sudamérica, Europa, África y Asia, ¡fue increíble!”, dice Rosa Gloria, quien obtuvo más privilegios.

¿Cómo surge Lola la trailera? "Conocí a la familia Fernández en la filmación de la película Mi abuelo, mi perro y yo; platicamos la idea de presentar la historia de una mujer que viviera aventuras y acción, así se nos ocurrió Lola la trailera, primera mujer que manejó un tractocamión.

¿Antes de trabajar en esta película cómo eras? "Siempre he sido muy intrépida y aventurera; desde pequeña monto a caballo, manejaba motocicletas, go karts... Me gustaba ir a competencias de autos. Por eso me gustó la idea de hacer esta película, porque implicaba ver a una mujer en acción.

¿A qué situaciones te enfrentaste cuando decidiste hacer esta película? "Hubo muchísimas críticas, casi todo el mundo se puso en nuestra contra, nadie quería trabajar con nosotros. Me refiero a actores y actrices; incluso fuimos rechazados por periodistas que pensaban que cómo era posible que, en un país machista, una mujer manejara un tráiler.

A pesar de eso, siguieron adelante… "¡Por supuesto! Nosotros queríamos hacer la película y nada nos hizo cambiar de opinión, seguimos adelante con toda la emoción, entusiasmo y cariño; de hecho, pensamos que si pegaba la historia podíamos seguir haciendo más, pero si no era así, en lo personal pensé en retirarme y dedicarme a otra cosa.

Sin embargo, fue un éxito rotundo… "Así es, es la película más taquillera del cine mexicano; sinceramente, nunca nos imaginamos que fuéramos a tener tanto éxito; se exhibió en México, Estados Unidos, Sudamérica, Europa, África y Asia. De hecho, tuve la fortuna de verla doblada al mandarín en China.

¿Sufriste bullying o tuviste que enfrentarte al machismo? "Las críticas y comentarios fueron cuando todavía no estrenábamos la película; a veces me llegué a deprimir un poco y decía: “Estamos tratando de hacer algo nuevo y diferente, ¿por qué nos critican tanto?”, pero a partir del estreno llegó el éxito. La premier fue una locura, se paralizaron las avenidas Reforma y Juárez, los cines se abarrotaron, ¡fue una cosa increíble! Dije: “Qué bueno que no quitamos el dedo del renglón y que lo pudimos hacer”.

¿Qué significó para ti ganar un lugar en la industria del cine mexicano, especialmente en una época en la que las películas más taquilleras eran protagonizadas por hombres? "¡Imagínense! Me siento muy contenta porque tuve la suerte de ser la primera mujer que protagonizó una película de acción en México, y de las primeras en el mundo. Creo que eso fue lo que llamó mucho la atención y por eso a la gente le gustó tanto.

Por cierto, ¿cómo aprendiste a manejar tráiler? "Me enseñó Rolando Fernández, mi esposo. Él tiene una compañía de transportes, y la verdad es que lo aprendí a manejar muy bien.

¿Aprendiste para realizar la película? "Tenía 29 años al convertirme en Lola la trailera, y nunca me había subido a un tráiler (risas).

¿Te costó trabajo? "Sí, cuesta mucho trabajo manejar un tráiler. Tienen muchas velocidades que pueden ir desde las 11 hasta las 18. Además, en México tenemos carreteras muy empinadas y con muchas curvas, debemos capacitarnos muy bien para hacerlo.

¿Sigues manejando tráiler hoy en día? "¡Claro! De hecho, llego con mi tráiler a muchos lados: a las televisoras, a los jaripeos, palenques y ferias; al público y a los empresarios les gusta mucho verme en el tráiler, pero en especial porque me gusta seguir demostrando que las mujeres sí podemos.

Hablando del empoderamiento femenino, hace poco estuviste presente en un evento de mujeres que aprendieron a manejar tráileres… "Así es. Acabo de darles el banderazo de salida a las primeras 20 mujeres operadoras de tractocamión que fueron capacitadas por mecánicos, ingenieros y psicólogos con simuladores y cursos en Tijuana, y aprendieron a manejar perfectamente el tráiler.

¿Crees que con esta oportunidad puedan emplearse y reactivar la economía del país? "Sí, y más ahora con la pandemia, porque en Estados Unidos y Canadá contrataron a muchos operadores, y en México están vacantes los puestos, se necesita más gente para trabajar. Por eso se abrieron estas escuelas, en las que capacitan a las mujeres, y a mí me da mucha emoción de que por lo menos haya 20 traileras que van a manejar de México a Estados Unidos y de vuelta.

¿Qué consejos les diste? "Les dije que las mujeres somos muy cuidadosas, y que siempre que se suban a su tráiler revisen que estén bien los frenos, el diésel y otros detalles importantes. También que si están cansadas se detengan a descansar un poco y no vayan hablando por teléfono mientras manejan, porque no podemos distraernos ni un segundo. Cuando empecé a manejar, los tráileres eran de muchas velocidades; ahora son automáticos y con dirección hidráulica. Es más fácil, a diferencia de la época en la que aprendí.

¿Qué representa ser un ejemplo para el género femenino? "Me siento muy orgullosa y contenta; de hecho, estoy en un grupo de Facebook llamado El poder de las 57; está integrado por operadores de tráileres, camiones y toda la gente del volante. Mi reconocimiento ha sido para ellos, porque durante la pandemia la mayoría de las personas nos quedamos en casa cuidándonos, pero ellos siguieron trabajando, llevando lo que nosotros necesitamos para seguir viviendo. Siempre les digo: “Muchachos, ustedes mueven a México”.

