¡Rompieron! Los verdaderos motivos de la separación de Emilio y Juan Osorio

Es oficial: Emilio Osorio se independiza laboralmente de su padre, Juan Osorio, quien impulsó su carrera artística desde que era pequeño, dándole su primera oportunidad en la telenovela Porque el amor manda, en 2013. A partir de ahora, el joven de 19 años se llamará artísticamente Emilio, y llevará su carrera de forma independiente. El hijo del productor y Niurka Marcos nos revela qué lo llevó a tomar esta decisión, y en qué términos quedó con su papá.

Por una u otra razón, has postergado tu sueño de dedicarte a la música, pero no quitas el dedo del renglón… Así es. Los sueños se logran y es mejor el que sueña despierto; soy de la idea de que todo hay que capitalizarlo, y hay que ir hacia enfrente.

Obviamente te apoya tu papá en esta nueva etapa… Justamente tengo dos noticias al respecto. Una: estoy lanzando E2, mi segundo disco; y la otra que va de la mano: este trabajo marca oficialmente la separación laboral de mi papá; por ende, se viene un ciclo importante en mi vida. Probablemente habrá errores en el camino, pero junto con Cosmos (la casa productora) y mi equipo, vamos a empujar este disco para que sea un éxito.

¿Por qué se da esta separación? Todo llega a un fin, todo tiene ciclos… Él ha impulsado mi carrera a lo largo de mi vida; evidentemente, tomé la decisión de tomar mi rumbo, mi camino. Voy a ser sincero: no sé si lo voy a hacer mejor o peor; seguramente al principio será peor porque, gracias a su experiencia, mi papá ha llegado muy lejos, hasta donde está. Estoy seguro de que voy a aprender de mis errores, es lo que necesito.

¿Qué te dijo tu papá? ¿Se sintió? Cualquier papá, si su hijo se va de la casa a vivir solo, aunque tenga 30 años, hay un 20 por ciento de posibilidad de que se sienta o se ofenda. Esta onda de: “Ya no te necesito, puedo ser independiente” y todo este rollo puede hacer que un padre se sienta. En nuestro caso, somos personas bastante maduras; él me crió así, y justo por eso yo estoy hablando de esta decisión, y no él.

¿La decisión fue consensuada? Fue de los dos porque, evidentemente, no somos ciegos y sabemos qué opina la gente, las críticas que recibimos, y obviamente, se tienen que hacer cambios en la vida. Además, la independencia siempre es buena, uno siempre aprende. A ese camino voy dirigido, y con este nuevo álbum estoy más emocionado que nunca, porque viene de mi mano y de mi esencia; lo escribí con base en mis vivencias.

Entonces, ¿las críticas influyeron en esta decisión? Ahora quieres darte la oportunidad de salir adelante tú solo como Emilio Osorio… Soy Emilio (risas), ese es el punto. Esto no está pasando por lo que diga la gente, porque mi papá y yo trabajamos juntos nueve años; si hubiera sido por eso, a los seis meses nos hubiéramos separado. Esto lo hacemos principalmente por mi crecimiento; tengo 19 años, ya no soy un morro; es un buen momento para superarme.

¿Quedaron en buenos términos? Por supuesto. Imagínate: vivo con él. Si no quedo en buenos términos, no tengo casa (risas).

Sabemos que le dedicaste tu sencillo Sea lo que será… Totalmente. Dentro de esta separación, para mí, como hijo, sacar una rola el día de su cumpleaños (24 de junio) que hable de un amor de telenovela, es como un homenaje en vida para él, es mi manera de darle las gracias.

¿Qué te dijo tu mamá al respecto? Que fue una decisión fuerte. Algo que siempre agradezco de ella y de toda mi familia es que han sido muy transparentes; y así como es mi familia, estoy siendo yo ahora. De hecho, este disco es como mi bebé, porque elegí lo que me gusta en cuanto a imagen, fotos, vestuario... Estoy metido en todo lo que fue la preproducción y la postproducción.

¿Combinarás la música con la actuación? Por ahora estoy completamente fuera de la actuación.