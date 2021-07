Romina, la hija de Niurka Marcos que ya se rapó y va rumbo al escándalo

En sus venas corre el talento de una de las vedettes más importantes del entretenimiento, por lo que poco a poco, Romina Marcos se abre paso como actriz y cantante.

Pero definitivamente lo que resalta es su personalidad libre, sin restricciones y auténtica. Qué mejor forma de expresar su individualidad que lo que hizo esta semana: raparse.

Al igual que lo hizo su mamá, Niurka Marcos, hace varios años, Romina decidió cortarse el pelo e impactar con su belleza. Incluso dijo: "Soy mi propio crush".

Raparse le trajo buenos comentarios, así como el apoyo de su mamá, 'la mujer escándalo' del medio artístico, quien al ver el drástico cambio de look comentó: "Qué cosa más preciosa, mi Romy maravillosa, te ves espectacular mi reina divina".

A sus 26 años, está claro que Romina tiene una carrera por delante, quizá en el escándalo como su mamá. Por ahora, es toda una influencer con casi medio millón de seguidores en Instagram y 529 mil suscriptores en su canal de YouTube, donde compartió detalles de su decisión de quitarse los implantes de seno.

En Instagram también lo comentó: "Hace un mes me quite los implantes. Hace un mes tome una de las mejores decisiones de mi vida, definitivamente no pienso igual que la mujer de 20 años que por presión social decidió operarse y ponerse más bubis (porque si tenía), hoy se que nadie más puede decidir sobre mi cuerpo y que no tengo que ser como nadie, ni compararme con nadie, que mi cuerpo es mi hogar, es mi lugar de paz. La libertad física y emocional que tengo ahora no la cambio por nada.

"Todo cambio que decidas hacer en tu cuerpo que sea POR QUÉ TÚ QUIERES y recuerda que siempre debe ser algo que te haga sentir bien y que te ayude a sentirte más segur@, si hace lo contrario, no está bien", escribió Romina.

Se nota que Romina se está descubriendo a sí misma mientras cambia su imagen. El año pasado llamó la atención por perder más de 18 kilos.

Eso sí, la hermana de Emilio Osorio es clara con el mensaje para sus seguidores: "Independientemente de cuánto pese, lo importante es estar sana. A veces me pongo a pensar y esto sonará muy gracioso, pero era más feliz cuando estaba gordita. Uno pensaría que baja de peso y se solucionan muchas cosas en la vida, y la verdad es que no. Ahora siento muchas presiones todo el tiempo por bajar y por lo que diga la gente".

