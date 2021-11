Romina Marcos: "Mi valor y mi talento no se mide por cómo me veo, si estoy gordita o flaca"

Romina Marcos ha recibido muy buenas críticas por parte de los jueces en Las estrellas bailan en Hoy; además, ha demostrado que brilla por ella misma, y hace un par de semanas presentó en el matutino producido por Andrea Rodríguez su tema Me dijeron que no, el cual es de su autoría y refleja las veces que se ha sentido rechazada por tener tatuajes, por su peso o por su figura.

A sus 26 años sabe quién es ella, y es totalmente honesta con lo que siente, incluso nos revela que “la hija de Niurka siempre voy a ser, ya dejé de pelearme con eso hace mucho tiempo”, y viene a demostrar que ella también es una estrella. Sobre eso y más nos contó.

¿Cómo te has sentido en la competencia? Bien, muy feliz de que la vida me dé esta oportunidad, de que conozcan a esta otra Romina que baila y que lo está dando todo.

¿Te ha costado trabajo? Pues tomo clases de baile, pero nunca hago cargadas y movimientos tan rápidos, y verme haciéndolo, retándome, haciendo cosas que incluso decía: “no puedo porque tengo las caderas anchas o porque estoy redondita”, y el hecho de que sí pueda y se vea bonito y que a la gente le guste, me emociona.

¿Te afectan las críticas? Creo que siempre hay polémica buena y mala; a mí me gusta la buena, que si se habla de mí sea chido, pero la gente está en todo su derecho de opinar. A unos les gusta y a otros no, pero al final, siempre voy a ser quien soy, honesta.

¿Qué consejos te ha dado tu mamá, quien por cierto es una experta bailarina? Consejos como tal no me ha dado, pero ella sabe que puedo, que lo heredé; desde chiquita me subía al escenario con ella en sus obras de teatro, y bailaba y movía el cuerpo, entonces, lo sabe y confía mucho en mí.

Además de estar en la competencia, presentaste el tema Me dijeron que no, ¿cómo te has sentido con la receptividad de tus seguidores? Fue una incógnita todo el tiempo antes de lanzar la canción, no sabíamos cómo iban a reaccionar las personas, pese a que confiábamos mucho en su letra, en todo el proceso, en lo verdadera de la letra, pero al final no sabíamos; todo era cuestión de dejarlo en manos de la gente para que la escuchara y la hiciera suya, y no puedo creer que tantas personas, hombres, mujeres y gente de todas las edades, se sientan identificadas con este sencillo.

¿Qué buscas transmitir con la letra de esta canción? El mensaje está muy claro en el sencillo Me dijeron que no, y creo que por eso a la gente le gusta, no hay un vaivén, es lo que es, por mi cuerpo, por mis tatuajes, por como soy, porque a lo mejor mi cara no es un rostro bonito para la sociedad. A mí también me ha costado y sigo luchando, me ha costado muchísimo, estoy bien, estoy mal, bajo, subo. También está inmerso todo el mensaje de empoderamiento, es hablar con la verdad, de casos reales, eso es lo que busco hacer, conectar con la gente a través de mí; no puedo conectar si no estoy siendo honesta y me estoy disfrazando de algo que no soy. Este sencillo es muy contundente e invita a empoderarse y a creer en uno mismo.

¿Has vivido de parte de la gente indiferencia o prejuicio por tu peso, apariencia o tatuajes? Claro que sí me han dicho que no por todo eso, por eso esto es un grito a que mi arte, mi valor como persona y mi talento no se mide por cómo me veo, cuántos tatuajes tengo, si estoy gordita o flaca, o si está bonita o no mi cara. Me ha pasado muchas veces: en teatro me han pedido que baje de peso, en diferentes lugares te dicen que no puedes estar tan tatuado o con tantos piercings, te dicen que cómo hablas así, que te ves medio machorra, que no pareces una damita... Todos estos comentarios los he recibido toda mi vida, y aprendes a vivir con ellos, pero hay un punto en el que reflexionas que, pese a que aprendas a soportarlos, no está bien que existan este tipo de comentarios.

¿Cómo haces para que esos “no” que has recibido te den fuerza para impulsar tu carrera? Son los mismos “no” los que te hacen crecer, las negaciones, los momentos difíciles de la vida, enfrentarte a lo que eres realmente, porque sí soy eso: soy una mujer con tatuajes, soy todo menos una damita, pero pues no tiene nada de malo. Aceptar lo que eres y defender quién eres con orgullo, utilizar esos “no” como gasolina es la premisa.

¿Qué tanto te costó tener la inteligencia emocional que demuestras? Creo que a lo largo de los 26 años que tengo, todo lo que he vivido me ha llevado hasta donde estoy actualmente, creo que es el momento perfecto. La paciencia fue mi amuleto, el estar tranquila y esperar el tiempo adecuado en que me sintiera lista. A lo mejor estaba lista físicamente, pero mentalmente no, o viceversa, pero ahorita me siento lista en todos los sentidos. Yo sentí cuando llegó mi momento, y creo que eso pasa con todas las personas, es cuestión de tomar la decisión y no dejar que tu vida se maneje desde las palabras de los demás, hay que crear seguridad y confianza en uno mismo. A veces voy por la calle y veo tantas personas que caminan como títeres, parece que sus vidas son llevadas por la sociedad, pero todos tenemos la capacidad de encontrarnos con nosotros mismos.

Se ve que estás trabajando fuertemente para ser Romina Marcos, la artista, y no Romina Marcos, la hija de Niurka… La hija de Niurka siempre voy a ser, ya dejé de pelearme con eso hace mucho tiempo, pero sí creo que muchas personas no conocen a Romina Marcos, sino a la hija de Niurka, y me he sorprendido porque hay muchas personas que se asombran de que yo cante, pero yo canto y bailo desde que tengo cinco años, entonces, llegó esa oportunidad para que el público vea mi talento o se sienta conectado por algo que yo pueda dar; estoy muy consciente de que en esta vida nadie es mejor que nadie, eso hace que la gente me reciba no como una cantante, sino como una mujer.

¿Por qué decides raparte la cabeza? Porque tenía ganas, porque estaba muy maltratado mi cabello y yo siempre quiero cambios. El color rosa también es parte de mí y quería mostrarme real.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!