¿Romance tóxico? Geraldine Bazán se blinda y Alejandro Nones dice: "No me pregunten por ella"

Después de todo lo que vivió con Gabriel Soto, Geraldine Bazán se convirtió en una mujer más cautelosa con su vida privada. Antes respondía sin temor todo lo que la prensa le preguntaba; ahora no suelta prenda de lo que sucede en su intimidad, quizá como arma de defensa. Si es novia o no de Alejandro Nones es algo que sólo ella sabe, y sencillamente no lo quiere compartir. Mientras tanto, fotografías comprometedoras, viajes y coqueteos en redes sociales la dejan al descubierto, evidenciando que la ficción superó a la realidad, y que su cercanía con el venezolano en Corona de lágrimas, encendió la chispa del amor.

A poco menos de un mes para verla en pantalla como la nueva Olga Ancira Cervantes, muy amablemente la actriz nos reveló no sólo parte de lo que disfrutará el público, sino también cómo va la crianza de sus dos hijas, Elisa y Miranda, y qué piensa del acoso de los reporteros que intentan, de mil maneras, sacarle la sopa sobre su relación del hijo de Victoria Ruffo en la telenovela.

¿Actualmente sientes que ser una figura pública te ha hecho sentir muy acosada por la prensa? Es su chamba; o sea, al final eso es algo que ya he entendido, y por eso mismo trato de proteger ciertas cosas, pero sé que es parte de esto. A lo mejor, hace muchos años, como al principio, sí te afecta, porque a veces a las notas les ponen fuegos artificiales o cositas con más jiribilla para inyectarles más morbo. Acepto que es parte de mi trabajo, siempre lo he dicho. Para el artista, es muy importante la prensa, y para la prensa también es importante el artista; sin embargo, hay límites que se sobrepasan. Ahora es que cada vez sé manejarlo mejor, y hay asuntos que a veces ni me entero, porque prefiero ocuparme de cosas que realmente me suman e importan.

Y por ejemplo, cuando te vinculan con un compañero de trabajo como Alejandro Nones, ¿qué respondes a esos comentarios? Nada, ya hasta me da risa porque, al final, van a decir lo que quieran.

¿Ya sabes manejarte? Sí, trato. Una aprende a lidiar con eso.

POR SU PARTE, ALEJANDRO NONES DICE: “No me pregunten por Geraldine”

Durante la grabación de los promocionales de la segunda parte de Corona de lágrimas, en Televisa San Ángel, abordamos a Alejandro Nones para que nos platicara de lo que ocurre en torno a su vida, tanto laboral como personal. Sin embargo, cortante, el actor nos condicionó la entrevista. Apenas lo saludamos, lo primero que pidió fue: “No me pregunten por Geraldine”, ya que, según él, al público sólo le deben importar los detalles de su personaje y no los rumores que lo rodean. Y es que, durante los meses recientes, al venezolano se le ha visto muy cercano a la ex de Gabriel Soto, pero ¡inteligentemente supo evadir el tema que la ha convertido en blanco de especulaciones.