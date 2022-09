¿Romance con Marco Antonio Regil? Ingrid Coronado cuenta la verdad

En redes sociales surgieron comentarios sobre que Ingrid Coronado iniciaría un romance con Marco Antonio Regil, luego de que los vieron juntos en un podcast para las plataformas del presentador con la sonrisa del millón.

Pero la prensa encontró a Ingrid Coronado y así reaccionó: "Los siempre me entero de las noticias al último, le voy a preguntar si tiene algo que decirme".

"Marco es una persona de primera, le gustan las mismas cosas que a mí, es un señorón, lo quiero mucho, es un muy buen amigo", insistió.

Eso sí, no descartó enamorarse próximamente: "Por supuesto que estoy abierta (al amor), lo que pasa es que yo sé muy bien lo que quiero. Mientras no llegue la persona con la que quiero compartir mi vida, honestamente, estoy muy bien sola. Sola me siento bien".

También se le salió decir: "Hay algunos señorones que están rodeando mi vida...", pero dijo que su vida es "rica" tal cual es, "no necesariamente se vuelve rica cuando tienes una pareja".

Por otro lado, mencionó que lo que se dice de ella sí molesta a sus hijos, cuando se enteran: "Tampoco lo puedo evitar, a ellos sí les afecta. Trato de mantenerlos blindados, de alguna manera. Es importante que pensemos qué información es la que se maneja porque no sabemos qué impacto puede tener en los demás".

Por cierto Ingrid Coronado aclaró que no ha iniciado ningún proceso legal tras la muerte de Fernando del Solar. Después, cuando las heridas sanen, podría retomar los temas pendientes.

Te recomendamos:

Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar antes de morir: Anna Ferro

Ingrid Coronado recordó su separación con Fernando del Solar

Ingrid Coronado reveló cómo están sus hijos tras la muerte de Fernando del Solar

La forma en que Ivonne Montero le dijo a su hija que había muerto su papá