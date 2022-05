Roger González hace frente a las críticas y asegura que, lejos de derrumbarlo, lo fortalecen

A Roger González le quedó el gustito por la escritura, y ahora, junto con su hermana Andrea, quien es psicóloga, lanza al mercado Un llamado a la felicidad, libro en el que comparte cuáles han sido las claves para encontrar un equilibrio personal y sobrevivir ante la angustia de estos tiempos marcados por la pandemia.

“Estamos muy contentos, yo en particular, porque el primer libro (¡Que la magia continúe!) lo escribí solo; fue una experiencia distinta para mí, que vengo de la industria del entretenimiento, y meterme a otra completamente nueva fue una gran experiencia, dar mi lado personal y real, no el del personaje que ven en televisión, y nos fue muy bien, en tres meses fue best seller (mejor vendido) aquí en México. Empezamos una gira por diferentes partes de la República y me permitió conectarme con la gente que había crecido conmigo”.

“SOY UN HOMBRE PLENAMENTE FELIZ Y REALIZADO”

Fue la aceptación de sus seguidores y fanáticos lo que llevó al conductor de TV y locutor a pensar en una nueva apuesta editorial que habla de las emociones. “Quién mejor que mi hermana, que es una extraordinaria psicóloga y psicoterapeuta, que trabaja con jóvenes y es experta en dar esos consejos para ajustar las principales áreas del ser humano: la mente, las emociones, el cuerpo, la salud física y el espíritu; por cierto, en estos últimos años de mi vida me he enfocado mucho en crecer esa área, y me ha llevado a ser el hombre que soy ahora, un hombre plenamente feliz, pues me siento totalmente realizado, pero ha sido un camino de mucho trabajo y aprendizaje que quería compartir en este libro”, nos dijo González desde un hotel en Reforma donde convivió con su público.

Para Andrea no fue difícil trabajar con su hermano, ya que afirmó tener una extraordinaria química con Roger y un vínculo de toda la vida.

“Ha sido muy lindo y lo hemos dicho mucho. Ambos coincidimos en este punto de querer ser mejores cada día y compartir nuestras propias experiencias, tanto personales como profesionales, para lograr un bienestar integral. Es un regalo enorme para mí poder coincidir con mi hermano en esta responsabilidad. Como equipo estamos convencidos de que se necesita mucha valentía para compartir la vulnerabilidad y, sobre todo, plasmar cómo pretendo que el otro muestre su vulnerabilidad si yo no muestro la mía, entonces, creo que se trata de humanizarnos para que los demás se identifiquen, porque ninguno nos libramos, todos estamos en el mismo barco. La vulnerabilidad debe verse como una fortaleza y no como una debilidad”.

Según el artista, que saltó a la fama en un programa para niños y jóvenes que recorrió el mundo, su libro “ayuda a todos aquellos que quieren salir de ese ciclo oscuro, que sienten que no avanzan… Le servirá a las personas que se sienten deprimidas, o aquellas que la pandemia les afectó emocionalmente y que por lo mismo se vieron afectadas en el trabajo, en la relación de pareja, de amigos. Hay mucha gente que no sabe qué hacer para cambiar su vida, y yo tengo la fortuna de tener contacto con ella a través de las redes sociales, y me encanta escuchar lo que dice el público que me ve en televisión o que me sintoniza en la radio en los diferentes proyectos que he hecho. Hay gente que no sabe cómo disfrutar la vida con pasión, por eso yo quería contar mi historia y cuáles han sido mis oscuros para poder salir adelante”.

Siendo una figura expuesta a las críticas y señalamientos de las redes sociales, Roger admite que los años de carrera le han brindado la madurez necesaria para no derrumbarse ante un ataque virtual.

“Yo empecé muy chiquito en esto y me ha tocado entender lo que es ser una persona pública, exponerte a cualquier crítica; no te voy a mentir que cuando era un adolescente y estaba en Disney Channel, a lo mejor esos comentarios me pegaban o podían ponerme triste, pero ahora, de adulto, sé que es parte de esto y lo entiendo, porque esas personas son las que más coraza tienen, pero se esconden detrás de la crítica”.