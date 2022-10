"Rogelio Guerra nunca supo que abusaban de su hija": Maribel Guerra defiende la memoria de su esposo

Phaedra Guerra, acusa a su papá Rogelio Guerra de haberla abandonado física y emocionalmente, primero cuando era una niña y luego cuando, ya siendo joven, intentó recuperar su vínculo afectivo. Ante esa acusación, Maribel, la última esposa de Rogelio, ha decidido defender nuevamente la memoria de su fallecido esposo.

Phaedra es hija de Rogelio y de Phedra Carlina Johnson, quienes fueron pareja a finales de los 70 y principios de los 80. Al separarse, Carlina Johnson se llevó a su hija Phaedra a vivir en Estados Unidos y cortó cualquier contacto con el actor. En el año 2000, Phaedra regresa a México (su madre ya había muerto) para contactar a su padre. Ella asegura que el trato con Rogelio fue frío y distante y que por ello decidió alejarse nuevamente.

Pero Maribel Guerra, quien ya era en ese tiempo esposa de Rogelio, tiene otra versión. "Ahora resulta que 20 años después, Rogelio Guerra no actuó correctamente. Cuando ella vino a México, nosotros la presentamos públicamente, ella estuvo con Rogelio y le preguntó las cosas que quería saber de su infancia. Yo la llevé a las escuelas donde ella estudió para que recuperara su historia... hicimos muchas cosas por ella".

La historia de Phaedra Carlina y Rogelio Guerra resurgió hace dos meses cuando tvynovelas.com publicó un reportaje de 1984 en el que se contaba la historia de amor de los actores. Por cierto, Phaedra hija acababa de nacer.

Ahora, Phaedra Guerra prepara un libro autobiográfico en el que busca contar su historia, la cual incluye episodios de abuso físico que sufrió por parte de su madre. También quiere "sanar" heridas emocionales que, asegura, le dejaron huella por la relación con su padre.

En defensa de Rogelio

Maribel Guerra dice: "Mientras cuente la verdad no hay problema porque la abusadora y loca fue su madre. Rogelio nunca supo que abusaban de ella. La mamá, como buena abusadora, ocultaba sus actos. Cuando Rogelio las iba a ver, la niña parecía bien cuidada y alimentada pero cuando Rogelio se volteaba venía el abuso. No es cierto que él sabía que la torturaban. La mamá era la manipuladora que estaba encima siempre... por eso Rogelio la dejó, porque ya no la aguantaba".

Maribel está convencida de que el único pecado de Rogelio fue que no se dio cuenta del abuso contra la niña Phaedra. "Nosotros no nos dimos cuenta de la magnitud de la locura hasta que ella vino de regreso a México hace 20 años. Se lo contó a su papá pero antes no lo supo".

Por lo pronto, Maribel y el resto de la familia Guerra, incluyendo a su hijo Aldo, han decidido bloquear a Phaedra para no hablar más con ella.