Rodrigo Cachero es albacea de Fer del Solar y dice lo que sería justo para su viuda

Desde que murió Fernando del Solar en junio de 2022, mucho se ha hablado de su herencia y las posibles consecuencias legales que podría acarrear entre su viuda y la madre de sus hijos Ingrid Coronado. Pero hay una persona extra que está involucrada en el asunto: Rodrigo Cachero.

El actor era uno de los mejores amigos del presentador argentino, y quedó como albacea de sus bienes, por lo que es responsable de que se haga efectiva la última voluntad de Fernando.

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Rodrigo habló sobre sus responsabilidades y el asunto que involucra cuidar el patrimonio de Paolo y Luciano, hijos de Fernando del Solar. Irremediablemente tuvo que hablar de Ingrid Coronado:

"Ingrid es muy buena administrando y es muy buena madre, y proveedora para sus escuelas, talleres, actividades especiales y viajes, creo que sería lo más prudente”.

Sobre qué tan beneficiados resultaron los hijos de Fernando, Rodrigo dijo: "Yo creo que Ingrid es una gran mamá, creo que fue una gran pareja. Yo, cuando los vi juntos, los vi muy contentos y luego se empezaron a distanciar por broncas personales. Me parecería que la mayor parte de los bienes de Fer se les quedaran a sus hijos, Paolo y Luciano".

Eso sí, está al pendiente “solamente hasta que Paolo y Luciano cumplan 18, y yo vigilar de que el fideicomiso se cumpla. Pero me llevo muy bien con Ingrid. De hecho, salíamos a cenar ya cuando yo estaba divorciado y Fer no tenía novia, e Ingrid ya se había separado de Charly. Salíamos a cenar Fer, Ingrid, Andrés Palacios y yo como una vez al mes".

En cuanto a la viuda de Fernando y lo que sería justo, según su percepción, Cachero mencionó: "Yo lo conocí 25 años y con Ana Ferro fueron en los últimos cuatro y medio. Aunque es la viuda, me parece que le debería de tocar algún porcentaje que haya designado Fer para que puedan estar bien ella y Francesca, su hija, que es un amor también. Yo creo que eso sería lo justo".

También habló sobre lo duro que fue perder a su amigo, tan repentinamente: “Fue muy rápido, si hubiera sido como en otra ocasión, como la primera vez que estuvo en coma y despertó, o la segunda vez que fue a coma y despertó, creo que hubiera sido más fácil. Ahora, un viernes se puso mal y el domingo lo trajeron aquí, y el lunes lo llevaron al hospital de Cuernavaca y de pronto me hablaron y me dijeron: ‘ya se fue’. Ni siquiera me despedí. No es que se haya puesto mal un mes o una semana, fue en tres días, entonces sí me quedo con ese pendiente”.

Sigue el chisme:

Exhiben los mensajes que Piqué nunca le respondió a Shakira

Shakira antes de ser famosa: a qué se dedicaba y lo diferente que lucía

Paparazzi que captó a Clara Chía lapida a Piqué: "Eres un mediocre"