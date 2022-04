Rocío Sánchez Vs. Laura Bozzo: Así las confundían sus panelistas en vivo

Con el regreso de Rocío Sánchez Azuara y Laura Bozzo a la televisión mexicana, se revive la guerra por el rating a través de sus famosos talk shows donde la veracidad de los panelistas siempre es objeto de cuestionamientos.

Ambas han defendido que los casos que presentan son reales, aunque hay que recordar que sus panelistas las han hecho enojar al confundir una con la otra.

Un hombre le dijo Rocío a Laura Bozzo, quien mandó a sacarlo del set, y dijo: "A mí me pueden decir cualquier cosa, hasta teibolera, hasta prostituta, pero descerebrada, a mí no me va a decir nadie!".

Una panelista también llamó Laura a Rocío, quien le reiteró su nombre completo a la joven.

A través del tiempo, Rocío y Laura se enfrascaron en guerras de declaraciones, pero Azuara le puso un alto en sus programas. Cómo olvidar cuando le dijo:

"Laura, estamos cansados de su mala educación. Sus faltas de respeto a todos los niveles. La prensa sabe bien quién eres tú. Y en tu propio país se puede comprobar con tal solo subirse a un taxi, lo que tu pueblo habla y dice de ti. Mi pueblo es México y por él siempre, mi carrera, mi respeto y mi amor".

En otra ocasión le prohibió a Bozzo pronunciar su nombre: "La señora Laura Bozzo está poniendo en internet en entredicho mi reputación porque está diciendo que gracias a ciertas bondades que tengo en mi cuerpo, naturales, he logrado conseguir un trabajo en este país, y que estoy involucrada con algunos de los ejecutivos de esta empresa.

"Soy mexicana y te digo a ti Laura Bozzo. Te prohibo que desde hoy vuelvas a decir media palabra de mí. Tengo honestidad, jamás le he robado a nadie. Que quede bien claro que quien soy se lo debo a todos ustedes, no he tenido necesidad jamás de robarle a nadie. Este país te dio de comer y

Tú maltratas a la gente mexicana".

Y hasta la delató: "Mi equipo de producción fue el mismo al que tú maltrataste, humillaste, y hasta una persona la llevaste al doctor por parálisis facial. No te vuelvas a meter conmigo".

Pasó el tiempo y Rocío Sánchez Azuara hasta negó conocerla en una entrevista para el programa 'Intrusos': "¿Quién es ella? No me acuerdo quién es ella, la verdad".

Laura Bozzo respondió: "'¿No la conozco?' ¿Así dijo? ¿Pero no dijo que yo la había aventado de las escaleras? Yo no estoy para tonteras. Yo le deseo el bien a todos, yo no tengo enemigos. A Rocío que Dios la bendiga, yo no tengo nada que ver con ella, me es totalmente indiferente, sé quién es ella. Estuvo en Telemundo en la época que yo estuve y la sacaron a los dos meses por bajo rating, me acuerdo perfectamente. Como yo, ha tenido cosas buenas y malas".