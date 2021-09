Rocío Sánchez Azuara asegura que en su programa todos los casos son 100% reales

Con su programa Rocío a tu lado, transmitido por Imagen Televisión, la periodista Rocío Sánchez Azuara disfruta el éxito mientras pasa la página al dolor para enfocarse en una nueva vida que incluye la posibilidad de conocer muchos destinos que anhela y la idea de encontrar al príncipe azul que se enamore de su realidad y no de quien aparece en la pantalla maquillada y con tacones.

¿A qué crees que se debe el éxito de tu programa? Primero, creo que es un programa que está bendito, es un formato que creé junto con mi hija cuando estaba ella en el proceso de hemodiálisis, y es un sueño hecho realidad desde que comencé en este tipo de programas tan complejos, porque sí, es un formato muy complicado y hasta muy prostituido en algún momento, ya que se llegó a pensar que el talk show debe tener implícita la violencia, las malas palabras. Entonces, yo creo que aquí, la formula principal es el equipo que logré conformar, y dos, la pasión que tengo por mi trabajo y el giro que se le dio al formato.

Además de conductora, eres productora, ¿cómo logras hacer un balance entre ambas facetas? La verdad es que siempre he tenido que ver con la producción, pero nunca había querido que me lo reconocieran como tal, creí prudente que alguien más se encargara de esa parte, a pesar de que al final, quien siempre desarrolla el programa al aire soy yo. Pero en esta ocasión, lo que hice fue tomar al toro por los cuernos, porque creo que la única forma de asegurarme de que las cosas se hagan realmente como deben hacerse, de una forma periodística, que los casos sean todos verdaderos y no haya entrada ni siquiera a uno falso, es estando yo cuidando cada detalle.

Entonces, ¿los casos son cien por ciento reales? Sí, son checados por mí, las historias vienen de los mejores investigadores que tengo y las verificamos una semana antes; además, ellos todos los días me cantan las historias y vamos moldeándolas, viendo qué se necesita, en el caso de que se requiera un abogado o un especialista, todo va dependiendo de la edad y del problema. Y finalmente, como nunca conozco a los panelistas hasta que salen al aire, voy tejiendo como un suéter a la medida.

¿Cuáles son los casos que muestras en el programa? Todos lo que tengan que ver con conciencia social, con ayuda. Siempre debe haber implícito un mensaje, creo que es nuestra obligación, no sólo como periodistas. Para mí, la televisión no es sólo mi gran pasión, es un medio de comunicación que tiene muchos matices y que debes cuidar minuciosamente. Antes se cuidaba mucho la televisión, y ahora siento que se están descuidando muchos formatos. Eso no se debe hacer, debemos tener responsabilidad porque somos una ventana, de muchas formas posibles estamos influenciando a las personas, y yo no quiero ser una mala influencia para nadie.

¿Te ha sorprendido alguna historia? Creo que todas, pero hace semanas me tocó mucho el de una nena de apenas 11 años de edad que escribió a mis redes sociales pidiendo ayuda. Yo, de entrada dudé, porque una niña de esa edad detrás de Instagram puede no ser una niña, pero se identificó, pedimos los teléfonos, y cuando ella me narró su historia, yo no lo podía creer, porque era muy madura y muy consciente. Es una niña que desde los cuatro años comenzó a vivir violencia por parte de su abuelo y su papá hacia su mamá y su abuela. Entonces, desde que la vi parecía que nos hubiéramos conocido desde hace mucho tiempo. Cuando la conocí sentí la necesidad de adoptarla, y eso sólo me ha ocurrido en dos ocasiones.

¿Qué pasó con el galán que te cortejaba hace unos meses? Pues me cortejan varias personas, tengo el honor de que me cortejen, y además, señorones. Pero no creo que haya llegado el momento; o sea, hace un año exactamente consideré por primera vez tener una relación estable, porque creí encontrar a una persona justo como la que yo quisiera tener el resto de mi vida.

¿Eres muy exigente? No, al contrario, no me gusta lo acartonado, no me gusta tanta formalidad ficticia, me gusta la fidelidad, creo en el amor, en el matrimonio, en la pareja, pero quiero que mi vida sea como soy yo en la vida real, no como me ves ahorita. Porque yo no me maquillo los fines de semana, no me pongo tacones, soy más relajada, y justo eso es lo que yo quisiera, además, que esté en otra etapa de su vida. A mí me gustaría viajar más, porque durante mucho tiempo mi vida estuvo anclada a lo que mi hija pudiera necesitar. Y ahora siento que debo tener chance de vivir para mí y dedicarme a lo que me apasiona.

