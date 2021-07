Roberto Palazuelos y su bochornoso momento en plena escena erótica

Roberto Palazuelos dejó de lado la seriedad cuando se sentó a platicar con Yordi Rosado para su programa de Unicable, y hasta confesó que su cuerpo lo traicionó en plena escena erótica.

'El Diamante Negro' siempre pone su caballerosidad por delante, pero cuando trabajaba en Estados Unidos le ocurrió un bochornoso momento frente a una actriz.

Yordi Rosado le preguntó directamente si en una escena erótica tuvo una erección, a lo que el empresario contó:

"Sí, qué pena, caray. Era una escena larga, estaba con ella, la tenía con una pierna así, una actriz... pues ya no lo pude controlar. Me decía 'no, ya no te voy a decir Palazuelos'; y le pregunté: '¿Ahora cómo me vas a decir?'... Dijo: '¡Palazo!'".

"No pues qué le digo, una disculpa, pero estás muy apetecible, qué le hacía güey, ¡y era la mujer del director! ¡Imagínate, güey!", dijo un poco incómodo.

Palazuelos confesó que en situaciones similares sí terminó teniendo intimidad con alguna compañera de trabajo: "Alguna vez sí, pero por lo regular trato de ser profesional en ese sentido".

"Cuando ves una mujer en una novela no me gusta meterles la lengua, a menos que te la metan a ti, ni modo; y se dio una vez que hubo química y pasó hace mucho tiempo. Pero ahora prefiero ser profesional. Sí es un proyecto largo, y te involucras sexualmente con una pareja ahí, luego estar trabajando con ella se vuelve muy tedioso".

"Yo recomiendo, como dice el dicho, no meter el... en la nómina", dijo.

Roberto Palazuelos estaba tan de buen humor que hasta aceptó brindar con Yordi Rosado con refresco color rojo... en una bolsa de plástico. El actor quedó impresionado.

"¿No hay billete aquí o qué? No soy mucho de refresco", bromeó para luego cambiar el tema.

