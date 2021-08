Roberto Palazuelos se retira de la actuación, pero prepara esto

A Roberto Palazuelos y Luis Miguel siempre los unió una gran amistad; de hecho, fueron los mejores amigos, sin embargo, su relación “se enfrió” con el paso de los años. Fue gracias a la bioserie del Sol que quedó claro que ésta estaba completamente fracturada. Superada esa etapa, el Diamante Negro cultiva ahora su faceta de empresario en la que, al parecer, la fortuna empieza a sonreírle.

¿Cuándo eres tú y cuándo eres el Diamante Negro? "¡Hay veces que ya ni yo sé, caray! El personaje ya me gana, y hay veces que Roberto le gana al personaje. Cuando empieza a pasar una cosa así, de que un personaje se vuelve tan exitoso, ya no sabes ni cuándo eres tú.

¿Vas a seguir de empresario, de actor o de político? "En estos momentos estoy de lleno en la actuación con la serie 40 y 20; además, estoy con Memo del Bosque en otro programa. A lo único que ya no regresaría es a las telenovelas. A la par, acabo de lanzar mi marca de ropa, así que también sigo como empresario, y hasta que me meta al mundo de la política, me voy a retirar del mundo del espectáculo, eso es definitivo".

¿Cuándo será eso? "En unos dos o tres años.

¿Qué pasa por tu cabeza cuando hablan mal de ti? "La verdad, ni me entero; luego me dicen que aquí o allá hubo un comentario, pero he aprendido a que se me resbale todo. Hay una frase muy importante que dice: “preocúpate cuando ya no hablen de ti, pero mientras hablen, no te preocupes”. Tengo muchos comentarios muy positivos, entonces, trato de enfocarme sólo en eso.

El actor presentó su línea de ropa en Guadalajara, Jalisco, en el marco de Intermoda, plataforma líder en la industria de los negocios y moda en América Latina. Se llama Papi Palazuelos, y está inspirada en memes mexicanos.

Háblanos de tu marca… "Estoy empezando en un nuevo ramo como empresario. Me dedico al negocio de la hotelería, pero siempre quise tener un negocio en línea. Ahora con la pandemia veía mis hoteles cerrados y decía: “¡Caray! ¿Cómo es posible que no tengo un negocio en línea? ¿Qué puedo hacer?”. No sabía qué podía hacer. De repente tomaba mi teléfono celular y veía los memes de todas estas páginas que me hacen mínimo dos o tres veces al día; y en uno que me llegó dije: “¡Ah, caray! Esto es lo que voy a hacer en línea: voy a llevar todos estos memes a camisetas, gorras... y empezar a crear una marca.

Vemos ya muchas prendas listas para la compra... "Esto es en realidad lo primerito que tenemos, pero vamos a seguir lanzando trajes de baño de hombre y de mujer, batas... Estoy muy contento porque, a menos de 60 días, Papi Palazuelos vendió su primer millón de pesos. Eso quiere decir que estamos en el mercado, que estamos en pañales pero ahí vamos.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!