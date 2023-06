Roberto Palazuelos impugnará testamento de Andrés García y su viuda le pone un alto

Hace justo una semana, el 19 de junio, se dio por fin lectura al testamento de Andrés García, fallecido el pasado 4 de abril después de prolongada lucha contra una cirrósis hepática. El acto protocolario se llevó a cabo en una notaría de Acapulco, Guerrero, donde el actor residía. Estuvieron presentes su viuda, Margarita Portillo; su ex mujer, Sandra Vale, y su hijo Leonardo.

Los porcentajes heredados son: 25 % a Margarita, 25% a su hijo Andrés Portillo, 25% a su hermana Rosa María y 25% a Andrés García Jr. A su hijo Leonardo y a su exesposa Sandra Vale les dejó un departamento en el puerto.

El hecho de dejar fuera del testamento a estos últimos, a su hija Andrea y a Roberto Palazuelos generó de inmediato reacciones, de las cuales habló Margarita Portillo con TVyNovelas, y también de cómo enfrenta el duelo a dos meses y medio de la muerte del galán de cine.

“Pedí en un comunicado que me dieran tiempo de tener herramientas para sobrellevar el duelo que estoy viviendo; ha sido muy difícil la ausencia de Andrés. Él sabía perfectamente lo que iban a hacer sus hijos cuando se leyera el testamento, conocía a su gente y claro que me dijo que todo esto iba a pasar”. En ningún momento armó una estrategia para esta situación, aclara; al contrario, dedicó su tiempo a acompañar a Andrés en sus últimos días de vida: “Solamente era estar a su lado. En meses, salí sólo cuatro veces; eran ineludibles dos citas al médico, dos citas a otros trámites, pero no podía ni quería despegarme de él, y él no quería que yo me despegará; sentía que se moría sin mí. Aun estando en casa, no quería que lo dejara. Era estar pendiente de él, aunque tenía enfermeros en los últimos meses”.

En cuanto a si la familia García la ha buscado para hablar del asunto del testamento, es clara: “No lo han hecho; ni siquiera me saludaron bien. Lo que tenía que hacerse (dar lectura al testamento) ya se hizo, ya están enterados del contenido para que no sigan generando especulaciones. A los porcentajes que ya conocemos, se agrega un departamento en la colonia Costa Azul y que ha ocupado Sandy. Le deja a ella, a Andrés Jr. y a Leonardo partes iguales, y a mí me deja todo lo que son objetos, autos, joyas, ropa, los derechos de imagen de cinematografía y su nombre. Para mí no fue ninguna sorpresa, porque yo soy el albacea y quien tenía el testamento. Sabía todo desde que se hizo”.

Aunque se ha especulado de la existencia de otro testamento, señala que todo eso lo ha dicho Roberto Palazuelos con mala voluntad, pues sabía que el documento que él tiene en su poder quedó cancelado con la última versión en la que Andrés García la designó albacea:

“No sé por qué él, que se dice abogado, lo niega si lo sabía perfectamente. Lo hizo con muy mala voluntad y mentiras, como todo lo que dice siempre. Él sabía que ese documento ya no era válido; además, fue redactado en la misma notaria. Él sabía eso, y de una manera poco ética lo filtró a los medios, porque en su momento Andrés y yo le llevamos una copia del documento cancelado y le informamos que en él era el albacea, cosa que le sorprendió; es mentira eso de que le dijo a Andrés que no quería ser albacea; lo sabía y se enteró cuando se lo llevamos”.

En referencia a lo que sigue en el proceso testamentario, Margarita es contundente al decir que eso ya es cosa de los hijos de Andrés: “Ahora se tiene que ver qué propiedades están a nombre de Andrés; ellos no sé qué vayan a hacer. Mientras tanto, Sandy no pudo adjudicarse el departamento; se tiene que ver qué es lo que se va a repartir y cómo. Ese departamento está siendo legado a Sandy, Leonardo y Andresito; si ya estuviese adjudicado y ellos hubiesen hecho el papeleo necesario para ponerlo a nombre de ellos, me imagino que quedará a nombre de Andrés y Leonardo. Pero si Sandy fallece y no se ha adjudicado, no sé qué pasaría; le preguntaría a mi abogado. Pero ese departamento es para ellos tres”.

Por otra parte, señaló que Andrés García le dejó instrucciones sobre lo que debe hacer con sus cenizas, lo que también quedó estipulado en el testamento. Además, dejó otras indicaciones a su hermana Rosa María. Enfatizó que aún no se encuentra bien anímicamente, pues no ha podido vivir su duelo como debería; también cree que el actor no ha podido descansar en paz viendo todo lo que está ocurriendo. “El duelo es algo que se vive en privado. He tratado de estar tranquila, de empezar a retomar mis actividades, y a ratos me quiebro; no puedo ver la fotos de Andrés cuando estaba enfermito, pero entiendo que debo estar tranquila. Le hablo todas las noches y le digo que voy a estar bien para que él este en paz; trato de estar bien, pero creo que no lo han dejado descansar, sigue aquí conmigo porque no creo que haya podido irse viendo cómo está todo lo que están haciendo”.

Finalmente, aclara sentirse tranquila y satisfecha de sus acciones mientras el actor estuvo con vida, y recalca que son sus hijos, quienes no lo trataron como un padre: “Me han levantado falsos a mí y a mi hijo, pero ellos nunca vinieron a ver a su padre; si hubieran querido se habrían hecho cargo y llevárselo o venir a verlo, llamar a ver si hace falta algo. Me dijo un amigo de Andrés que pareciera que no era su padre, que era solamente mi obligación. Hay personas que nos ayudaron, pero nunca nos preguntaron si nos hacía falta algo. Nos ayudaron e insistieron en hacerlo porque les salía del corazón, pero ellos venir a ver a su padre y decir: “Me quedo un día con él para que puedas descansar”, decirle “Te quiero” o ponerle cremita en las manos, se perdieron de eso, porque es un privilegio y una experiencia de vida que yo no cambiaría por nada”.

Roberto Palazuelos impugnará el testamento

En principio, el actor señaló que el testamento era justo, y lo que más lo tranquilizó es que Andrés García respetó su palabra y heredó a Sandra Vale, su exesposa; sin embargo, horas después informó que el documento será impugnado, ya que Andrés García Jr. recibió una llamada telefónica de su tía Rosa María que cambió todo.

Ante ello, Palazuelos iniciará una lucha legal en contra de Margarita Portillo y la hermana del actor, quienes, asegura, pusieron a sus nombres los terrenos de desaparecido actor.

Respecto a la reacción de Roberto, Margarita Portillo asegura que la decisión de sacarlo del testamento fue de Andrés García y no suya, como se ha dicho: “Yo no lo veo preocupado, lo veo enojado; ha dicho que no es abogado de nadie, pero pienso que si Leonardo, Andrés o Sandra tuvieran que decir algo, deberían haber salido a decirlo. Por eso Andrés lo sacó del testamento: lleva años dando entrevistas en las que el tema es Andrés de una u otra manera. De hecho, Andrés ya estaba muy molesto porque cuando lo puso en el testamento era su tema, muy incorrectamente empezó a hablar de eso. Es como si yo hubiera hablado estos dos años de ser la albacea y cuánto me dejó. Que se enoje con Andrés porque yo no lo hice”.

