"Robaron mi dinero de la aplicación y BBVA no se quiere hacer responsable", denuncia la actriz Verónica Bravo

Estoy muy enojada", dice la actriz Verónica Bravo, conocida por sus personajes de comedia en Backdoor, al contar lo que le pasó con el banco BBVA.

"A finales de junio me robaron mi celular, solo mi celular, no me robaron mi cartera, no me robaron mi tarjeta, solo mi celular. Mi celular no tenía guardadas contraseñas, no tenía foto de mi INE y sin embargo, los ladrones lograron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero. No me pasó lo mismo con la de Santander, solo la de BBVA".

En un vídeo que publicó en su cuenta de Twitter, la actriz que se viralizó por el sketche del "Teniente Harina" (ella interpreta a la agente Ramírez) cuenta que lo que le robaron fue "todo el dinero que había ahorrado de toda su vida profesional".

Verónica Bravo señala que publicó este video porque BBVA ya la he dicho dos veces que no se hará responsable por el dinero que le robaron a pesar de que fue una falla de seguridad de su aplicación, asegura Bravo.

"Hago este video para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA no es segura, es fácil de usar pero no es segura.

"Y no solo eso, sino que BBVA se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos y te dicen: cuando te roban tu dinero estás absolutamente sola y yo no voy a hacer nada".

La respuesta de los usuarios ha sido dividida ya que algunas apoyan su reclamo pero otros consideran que una parte de la responsabilidad fue suya, ya que quizá no reportó el robo al banco ni dio de baja la aplicación.