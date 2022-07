Ricky Martin podría pasar hasta 50 años en prisión por incest0

Ricky Martin se encuentra, quizás, en el momento más complicado de su carrera, pues enfrenta dos procesos judiciales, uno en Estados Unidos; y otro, en Puerto Rico. Ambos son impensables en el limpio andar de la estrella musical. El primer caso que saltó a la luz fue el de violencia doméstica interpuesto por su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez Martin, hijo de Vanessa, media hermana del cantante.

Y, para rematar, su exmánager se le fue duro y a la cabeza , luego de que, según ella, Ricky no le pagara el 5 por ciento de comisiones de sus ganancias, como habían acordado, lo que desató su furia y la llevó a presentarse ante los tribunales sin piedad, pidiendo ser remunerada, y no sólo por lo que estipuló con el boricua, sino por todas las cosas que pasó con él, entre ellas, malos tratos y mentiras. Te presentamos a detalle ambos casos.

Según documentos a los que accedió TVyNovelas, el proceso más grave jurídicamente se encuentra en Puerto Rico; ahí, Dennis Yadiel Sánchez Martin, sobrino del intérprete de Livin’ la vida loca, expuso ante la sala municipal del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico en su Primera Instancia que Enrique José Martin Morales, nombre real de Ricky Martin, le habría violentado, por lo que establece una denuncia abierta de violencia doméstica bajo el Artículo 54 de las leyes de aquel país. Dennis Yadiel, además de pedir una orden de protección, estableció que por siete meses mantuvo una relación con Ricky, pero que hace dos, se separaron; y que el cantante no ha aceptado dicha separación, por lo que ha sido intenso y lo ha buscado de manera insistente.

En el mismo documento, Dennis Yadiel dijo también que Ricky merodea en ocasiones su casa, y que lo ha visto, por lo menos tres ocasiones, en una Land Rover negra, por lo que teme por su seguridad, pues “se ha demostrado que existe una posibilidad sustancial de riesgo inmediato de maltrato”.

El sobrino de Ricky tiene recién cumplidos 21 años, por lo que dicha relación, de ser cierta, se daría cuando Dennis Yadiel era menor de edad, ya que el Código Civil de Puerto Rico establece que la mayoría de edad es a los 21 años. En tanto, el equipo legal de Ricky Martin asegura que dichas acusaciones de violencia doméstica en contra del cantante son “completamente falsas”, y en el comunicado difundido por Perfect Partners, la firma de relaciones públicas del astro boricua, se lee: “Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente será plenamente reivindicado”. El asunto se pone muy serio para Ricky Martin, pues de demostrarse ante las autoridades de San Juan, Puerto Rico, que mantuvo una relación amorosa con su sobrino, podría pasar hasta 50 años en la cárcel por incesto y violencia.

El medio hermano incómodo de Ricky Martin

Eric, medio hermano de Ricky, comentó a través de un live realizado en sus redes sociales: “Como todo esto se riega viralmente, si alguien ha visto a mi sobrino querido, que lleva tiempo desaparecido de la familia… este es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma, que tenga problemas mentales son otros 20 pesos, que hemos estado luchando toda la vida por eso, eso no se sabe porque se mantiene callado, pero yo ya estoy cansado de estar callado”.

Fue él, quien de alguna, confirmó manera la noticia que Ricky Martin trataba de llevar en el anonimato y aseveró: “En lugar de estar buscando quién hizo el mal para castigarlo, deberían estar buscando quién hizo el mal para rehabilitarlo”. Además, en el video que tiene una duración de más de 40 minutos, comentó: “Por qué si te pasó eso (refiriéndose a Dennis), si tú estás diciendo eso, ¡por qué no viniste a la familia primero!, si está pasando algo malo nosotros vamos a investigar, no tienes que ir a hacer una orden de no sé qué rayos , cuando no viniste primero a la familia”.