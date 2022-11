Ricardo Casares lanza indirecta y William Valdés toma drástica decisión

La salida de William Valdés de 'Venga la alegría' sigue generando ruido, sobre todo luego de que habló de TV Azteca y un par de excompañeros soltaron indirectas que parecen bastante directas.

Ricardo Casares escribió en Twitter y muchos creen que se refería al cubano: "Para tener la lengua larga, ¡se tiene que tener la cola corta! no lo olviden amiguitos".

Ese mensaje coincidió con una drástica decisión de William Valdés, de abandonar las redes sociales por salud mental, pues las considera "un mundo tóxico lleno de gente que solo llega a hacer daño".

Así es el mensaje que escribió: "Soy una persona agradecida por todo lo que tengo y todo lo que ya no tengo. A medida que maduro más, aprendo más. Últimamente han sacado cosas de contexto y ponen lo que quieren poner.

Yo sé quién soy, muchos no saben todo lo que pasa detrás, muchos no saben lo que vivo día a día. Pero hay una realidad, y es que mi salud mental es más importante que esto. Me retiro un tiempo de redes, un mundo tóxico lleno de gente que solo llega a hacer daño.

"Tengo varias campañas cual tengo que cumplir y es lo que verán. Necesito desaparecer un tiempo y conectarme conmigo. Necesito tiempo para mí. Necesito estar bien conmigo para poder estar bien con todo.

Los quiero y gracias a los que sí me apoyan y siempre están ahí en las buenas y en las malas".

