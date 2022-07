Rey Grupero saca las garras por Cynthia Klitbo: ¡Hundirá a Juan Vidal!

Aunque ya no son pareja desde hace poco más de un año, Rey Grupero y Cynthia Klitbo unen fuerzas para poner en su lugar a Juan Vidal, actor dominicano que sostuvo romance con la actriz y le pidió prestados cuatro mil dólares que ahora se niega a pagar. El primer paso lo dieron el pasado viernes, cuando ella acudió a la fiscalía, acompañada del youtuber, a levantar una denuncia que oscurecerá el panorama de su ex, quien está encerrado en un reality show de la cadena Telemundo.

En entrevista, Luis Alberto Ordaz, nombre verdadero de la estrella de internet, nos habla del caso que afecta a uno de sus grandes amores.

Últimamente has sido el héroe de Cynthia Klitbo, ¿cómo has tomado los comentarios que ha hecho ella sobre ti? Yo feliz de saber que puedo apoyar a mi Cynthia preciosa, una mujer que me dio muchas cosas lindas, como su amor; compartimos grandes momentos, vivimos juntos y hasta terminamos bonito, o sea, no tuvimos broncas.

Entonces, si no tenían broncas, ¿por qué terminaron? Más que nada por los tiempos de trabajo; estábamos en proyectos diferentes y no nos daban chance de vernos. Fue lo que mejor nos quedó a los dos.

¿Qué sientes hoy por ella? ¿Sigues enamorado o ya el amor pasó? Es un amor diferente, es un amor de amigos, un amor familiar, fraternal. Soy su amigo, pero si alguien se pasa de listo con mi Cynthia ¡le doy sus cachetadas!

¿Estás dispuesto a sacar las garras si alguien se mete con ella? ¡Por supuesto! Si en un tiempo defendí y ayudé a mujeres que ni siquiera conocía, con todo gusto defendería a Cynthia porque ella no se merece un maltrato.

¿Alguna vez le pediste dinero prestado? Ella y yo éramos de igual a igual; si ambos teníamos un lío, nos ayudábamos. Por ejemplo: un día tuvo un lío con una hipoteca, necesitaba un dinerito y se lo mandé. No es que yo tenga de sobra, pero siempre me ha caído trabajo.

Fuiste su ángel guardián para que no perdiera la casa… No tanto que la perdiera, porque ella igual lo hubiera podido conseguir, pero sí fui un soporte para ella.

Ella dice que, a diferencia de Juan Vidal, tú sí fuiste un caballero… Es que yo sí la quise, le di su lugar, el valor que tiene como mujer, como artista... Le di el espacio que ella necesitaba, supe respetar su casa, su familia, su hija y a la gente que trabaja para ella; fui su complemento. No quise llegar a mover absolutamente nada. Ese es el coraje que tengo con esta persona. Gracias a que fue novio de Cynthia, llegó a donde llegó.

¿Estás diciendo que se colgó de su fama? ¡Claro! Ella es una mujer muy famosa, muy popular, una estrella; sale a la calle y todo el mundo la para. Cuando fuimos a Perú, la gente la detenía, era asombroso cómo la reconocían, entonces no acepto que haya llegado un vividor y se cuelgue de su fama, y aun así se atreva a quererla lastimar psicológicamente. Cuando terminó conmigo me dijo estar dañada y se encontró a este hombre que, lo único que hizo, fue usarla. Además, la llamó artista mediocre.

Según Cynthia, él tiene problemas de ira… Es que él se fue a vivir a su casa, se quedó en su cama, le choca que él ronque, y se va a dormir a otro lugar. ¡No lo acepto! A ella la adoro, pero me pidió que no me le fuera a los mosquetazos, porque quería hacerlo legal para que él le pague y no se le vuelva a acercar nunca.

¿Ya lo denunció? Sí, porque él tarde o temprano saldrá del reality donde participa y tendrá que dar la cara.