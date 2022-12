Revelan que hermanos de Jenni Rivera eran "muy duros con ella", menos Lupillo

Este 9 de diciembre se cumplen 10 años de aquella fatídica madrugada en la que Jenni Rivera perdió la vida, luego de estrellarse su avión en Nuevo León. Una década después, las causas del percance siguen siendo un enigma; son muchas las hipótesis, pero nada se acerca a una verdad absoluta que permita dar carpetazo al caso.

Pedro Rivera, padre de la estrella, prefiere no pensar en ideas que desvirtúen la realidad; en todo caso, nada cambiará la ausencia que arrastra desde ese inolvidable 2012. Convertido ahora en productor de nuevos artistas, el patriarca de los Rivera cuenta a TVyNovelas cómo recuerda a la cantante que, al morir, estaba en su momento de gloria.

“En mi mente siempre tengo la imagen de Jenni cuando se peleaba, cuando se defendía, cuando le tenía miedo a las grandotas, aunque siempre las vencía. Recuerdo todo lo que lloraba cuando la atacaban mucho, y en su fuerza para aguantar tanto ataque y salir adelante. También se me viene a la cabeza cómo ella manejaba las redes sociales cuando todavía nadie le apostaba a esas plataformas”, dice el progenitor de “La Gran Señora”.

“LO QUE LE GUSTABA A ELLA ERA PELEAR”

Aunque no fue el mejor esposo para doña Rosa Saavedra, madre de Jenni, don Pedro siempre trató de inculcarle valores a su hija; es por ello que el consejo que siempre le daba a su mujer estaba asociado a la solidaridad y el compromiso.

“Todo el tiempo le decía que debíamos estar en unión con toda la familia, y ella fue una de las personas que nunca dejó que los hijos anduvieran en pleito, ni nada de eso”. Sin embargo, 10 años después la familia está fracturada, hay guerra entre los hermanos, distanciamiento de sus nietos, así como peleas por dinero. Obviamente no todos los hijos del clan Rivera pusieron en práctica lo aprendido en el hogar y ahora se destrozan frente a las cámaras.

“Yo no me meto para nada, ahí se arreglan ellos”, afirma sobre los enfrentamientos de Lupillo con sus hermanos Juan y Rosie, a quienes achaca la responsabilidad de un homenaje por este aniversario luctuoso.

“¿Un tributo? Podría ser, pero eso lo hacen Juan y Rosie. Por mi parte, lanzaremos un disco con canciones inéditas, con las que tenemos nosotros. La primera en grabar una de ellas es Ángela Fonte (cantante que representa). Luis Ponce es quien tiene los master y ya pronto se los mostrará a Ángela, quizás sea a principio de 2023 cuando se concrete el proyecto. Juan está platicando con otras artistas para que puedan mezclar sus voces con la de Jenni”, confiesa Pedro Rivera. Acerca de la niñez de su hija, el promotor artístico insiste en que lo de ella eran los puños.

“Pelear era lo que le gustaba de niña, pero también tenía esa euforia de cualquier chica que, en los 80, le gustaba Menudo, era muy fan del grupo, se volvía loca y tenía tapizada la habitación con sus posters”.

Según el padre de Jenni, las labores domésticas no eran las favoritas de la artista, pero intentaba acompañar a doña Rosa. “Le gustaba estar cerca de su madre mientras cocinaba, aunque a ella no le gustaba cocinar, le gustaba estar siempre en la escuela, pero siempre la expulsaban porque salía de pleitos. Ella tuvo una vida muy recia porque pensaba que era hombre, ya que Gustavo, Pedro y Juan, sus hermanos, eran muy duros con ella”, confiesa el patriarca, resaltando el buen trato de Lupillo hacia la intérprete de “Mariposa de barrio”.

“LA GENTE SIGUE INTERESADA EN LA VIDA DE MI HIJA”

Acerca de sus nietos, los hijos de Jenni, se expresa de la mejor manera, pero siempre viendo los conflictos desde la distancia. “Yo los amo, siempre los he querido, y no tengo por qué meterme en sus problemas”. Ahora que se rumora que Chiquis pretende realizar otra serie de su madre, pero abordada desde otra perspectiva que ya hemos visto en la pantalla, su abuelo manifiesta un total desconocimiento del proyecto.

“Yo me entero por ti, pero sí lo hace, estaría bien porque sería un gran regalo para los fans de Jenni, ya que la gente sigue interesada en la vida de mi hija, todas quieren ser Jenni”. Y aunque Chiquis ha podido construir una carrera en la música gracias al apellido de su famosa familia, la artista ahora sólo quiere ser conocida por su nombre. Ante esto, Pedro Rivera resalta que tiene toda la libertad de manejarse como mejor le parezca, siempre y cuando salga beneficiada.

“No hay ningún problema, eso no me hace ningún daño”. La división que supuestamente tiene enfrentados a los seguidores de varios integrantes del clan Rivera tampoco le preocupa al patriarca: “La música no es un pleito, no nos estamos peleando fans, hay seguidores para todos”. El día del aniversario no habrá un espectáculo musical por todo lo alto. Chiquis dijo en entrevista que para conmemorar los 10 años de la desaparición de su madre, harán una fiesta en casa, a ritmo mariachi, y en familia. Por su parte, su abuelo sólo tiene planeado ir al cementerio.

“La vamos a recordar con una visita al panteón, que por cierto, es mentira que la tumba esté descuidada; yo paso de vez en cuando. No la he soñado (a Jenni), pero cuando estoy solo la recuerdo mucho, recuerdo su cariño”. Ahora que su exmujer ha hecho señalamientos en su contra a través de programas de televisión, Pedro le responde: “Ella puede seguir, por mí no hay ningún problema, yo no puedo hacer un comentario de ninguna mujer, todos los que pasan por la familia Rivera nunca dejarán de ser familia, por eso no tengo ninguna ley para juzgar a nadie, así es la vida, tenemos que aguantar vara”. De Lupillo, quien lo defendió a capa y espada cuando lo señalaron de acoso sexual, reveló que tiene temas muy “buenas” y espera que “siga teniendo éxito y que llegue al lugar donde estaba”.

