Revelan que Chiquis Rivera sufrió violencia doméstica con Lorenzo Méndez

Ni un año pasó desde su boda, por la que se armó tremendo escándalo, para que Chiquis Rivera terminara su relación con el cantante Lorenzo Méndez, y ahora, gracias a su abuela, sabemos un poco de lo que pasó entre ellos.

El divorcio sigue en trámite, pero a decir de doña Rosa Saavedra, su nieta decidió terminar todo porque sufrió violencia doméstica con el ex integrante de La Original Banda El Limón.

Así lo contó en un video publicado en su canal de YouTube, donde la mamá de Jenni Rivera gusta de romper el silencio sobre los asuntos de su escandalosa familia.

Doña Rosa narró que apoyó a su nieta luego de que le habló con la verdad de lo que ocurría en su matrimonio: "Chiquis me dijo: ‘Es que él me pegaba abuela. Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé yo también le di'".

La aconsejó: "Puedes aguantarle a un hombre, hambre, pobreza, pero golpes no".

Y reiteró: "Por eso yo pienso que a ella no le gustó la violencia, porque ella vio la violencia en su casa, entonces ya saben que no se pueden aguantar y Jenni nunca aguantó… Si ellos querían darle un ‘cachetadon’, cuídense porque se los va a devolver, de ni uno se dejó".

Por su parte, Chiquis Rivera no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de su abuela, pero sigue disfrutando de su noviazgo con el fotógrafo Emilio Sánchez.

En tanto, Lorenzo Méndez ha dicho respecto a su breve matrimonio: "Yo creo que estábamos en diferente sintonía, pero ya estábamos en otra página de nuestras vidas. Lo único que falta es el papel, que estamos esperando firmar. Espero firmarlo pronto, nada más que llegue a mis manos y lo firmamos".

