Revelan que Ana María "habla pestes" y por qué Maxine habría enviado recadito a Joanna Vega-Biestro

Sigue la controversia por los cambios en el programa 'Todo para la mujer' y ahora surgió una versión que cambiaría completamente la imagen de Ana María Alvarado en el asunto, luego de que aseguró que la relegaron a solo un día de participación con Maxine Woodside, sin que pudiera negociar tras 32 años de trabajo.

Al escándalo se sumó el recado que Maxine Woodside le envió a Joanna Vega-Biestro a través de Ana María, pues le dijo en vivi: "Anita, un favor, explícale a Joanna Vega-Biestro por qué estás viniendo un día a la semana porque dice que no lo entiende. Pero dile que la muerte de mi hijo no tiene nada que ver con que vengas solamente un día a la semana, por favor, ¿ok?".

MIRA ESTO: JOANNA VEGA-BIESTRO ASÍ RESPONDIÓ AL RECADO Y RETÓ A MAXINE

Joanna Vega-Biestro negó haber hablado del hijo recién fallecido de Maxine, pero surgió una versión que señala que sí lo habría mencionado en una conversación privada con Ana María Alvarado, con quien trabaja en 'Sale el sol'.

La periodista María de Jesús Candedo lo contó en el canal de YouTube Malicia en El País de las Maravillas, en una conversación con sus colegas Lupita Reyes, Armando Bochinche y Jorge Zamitiz. "Pasó algo, que entiéndase que nadie sabía qué era, pero nosotros ya sabemos qué es, y es horrible...", comenzó.

"La persona que me lo contó es muy creíble, y se encuentra literal en el programa 'Sale el sol', donde se dio todo. Resulta que, como sabrán, Ana María comparte micrófono con la Vega-Biestro; entonces platicando en cortito respecto a los cambios de Maxine, Ana María no habló tan bien del programa. Dices, bueno, pues a lo mejor es normal porque a veces uno dentro a lo mejor dices 'pues a lo mejor yo jalaría esta cuerda, amarraría este hilo', y hasta ahí, entendible".

"Lo que ya no fue entendible es que, según me cuentan, la Vega-Biestro hizo un comentario bastante estúpido que se refería a que quizá a Maxine le interesaba mucho más su programa que la vida de su hijo Nano Iriarte. Lo cual, evidentemente aterrizado a un panorama periodístico, pues acabó por decir una aberración...", dijo Candedo.

"Y esto va de la mano con la mala entraña de hablar de la gente que no está, de hablar de los hijos que se fueron... es un comentario vago y terrible, que obviamente como a mí me pasaron este rumor de esa plática, pues también se lo pasaron a Maxine con pelos y señales", dijo la periodista, a la vez de resaltar: "Lamento profundamente esta información y yo creo que es como estar en el lugar no correcto y esto que pasó con Pepe Origel, Gabo Cuevas y Flor Rubio es similar -obviamente con sus dimensiones-, pero es eso, cuando estás con una persona que habla de tu gente, te callas la boca y te vas y creo que no pasó (...) Cuando uno no entiende la diferencia de que frente a ti hablen mal de tus amigos, debes hacer un ejercicio de introspección sobre tus amistades".

La conversación se tornó en revelar asuntos sobre Joanna, a quien apodaban en Televisa "Boana Vega-Biestro". Así lo reveló Jorge Zamitiz, quien también anotó: "La hicieron creer o ella se hizo creer que es periodista de espectáculos. Ella es muy queda bien, todo está bonito, su vida es perfecta, todo maravilloso. Antes de Imagen, ella no iba a tener otro lugar, y después de esto, no va a tener otro lugar para trabajar como 'periodista' de espectáculos".

"En ese programa, Maxine hablaba mal de todos sus colaboradores, ellos hablaban mal de ella, y entre ellos hablaban mal de ellos mismos. Eran una familia disfuncional muy unida", dijo Jorge Zamitiz.

Los comentaristas resaltaron que "el enemigo está ahí adentro. No crean que toda la gente es linda y adorada" en 'Todo para la mujer'.

Lupita Reyes, por su parte, mencionó que "Maxine sabe que en ese programa ('Sale el sol') Ana ha despepitado cosas, ella es la primera que habla pestes" . Sobre la respuesta de Joanna ante el recadito de Maxine, apuntó que "no hay testigo ni una grabación, por eso (Joanna) es altanera y reta a Maxine a mostrar un video... No lo hay, porque era una plática entre 'amigas'".

También recordó que en su programa, hace varias semanas, ya habían adelantado que la producción del programa 'Todo para la mujer' "quería sacar a Ana María y a Marco Antonio Silva. Porque Iriarte (el hijo de Maxine) eso dijo en la junta".

