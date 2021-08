Revelan la última voluntad de Lilia Aragón y las verdaderas causas de su muerte

Después de confirmarse, el pasado 2 de agosto, la muerte de la primera actriz Lilia Aragón, su familia reveló su última voluntad y explicaron las causas de su muerte. Fue su hijo Pablo Mendizábal quien reveló que aún están decidiendo qué harán con las cenizas de su madre.

Además, compartió su última voluntad: "Decía ella que era muy de la Aragón: 'A mí me creían y me meten a un bote Nestlé y me guardan en una despensa'. Obviamente Nestlé de ese tamaño, pero entonces la creíamos y ya veremos después".

El también actor reveló que su madre tuvo complicaciones con el intestino, pero al momento de morir no estaba hospitalizada, sino en la casa de su hermano, "una casa llena de amor y cariño, y eso fue lo más importante. Se fue rodeada de su familia, tranquila y con una familia".

Ella tuvo una intervención quirúrgica por un problema con su intestino delgado. Después, supongo que ya también la habíamos aburrido todos un poquito y se empezó a dejar ir y dejar ir. Fue cuestión de ocho días, donde vimos que no progresaba”, explicó en entrevista con Javier Poza.

"Nunca le hubiera gustado estar conectada a máquinas, haber regresado a su vida sin que fuera 100% normal, sin que andara en su camioneta, sin ser una mujer independiente, jamás dependió de nadie. Hasta la fecha, nadaba un kilómetro diario. Tenía una fortaleza bestial”, relató.

Y debido a que en el funeral faltaron algunos de sus hermanos, Pablo explicó que no hay distanciamiento, y finalmente reveló que uno de ellos, Enrique, murió hace más de un año, sin que dicha noticia se haya sabido antes.

Lilia Aragón. Foto: Getty Images

"También fue parte de lo que deprimió a mi mamá un poco, lo que no queríamos era que le estuvieran preguntando a mi mamá qué pasó, así que no queremos hablar de eso”, dijo el hijo de la primera actriz.

“La familia está más sólida que nunca, más fuerte que nunca, no es que nadie esté peleando por el poder, somos un poder dividido en tres”, estableció Pablo Mendizábal.

