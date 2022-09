Revelan identidad de la mujer que Cristián de la Fuente besó borracho

Cristián De la Fuente se convirtió en tema de conversación luego de ser exhibido en video mientras besaba a una mujer que no es su esposa Angélica Castro, con quien tiene 20 años de casado. Se trataría de una joven con quien ha salido tras una presunta crisis con la madre de su hija.

En declaraciones para el programa En Casa Con Telemundo, el galán de telenovelas admitió: "Cometí un error... una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video ayer. Es un error de borracho, de tonto".

"Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad", fueron parte de sus declaraciones luego de que el programa Primer Impacto difundió las imágenes del galán besando a una joven, en un restaurante de la CDMX el pasado 15 de septiembre.

Este sería el rostro de la mujer en cuestión.

La influencer conocida como Chamonic publicó en Instagram que la joven a la que besó el actor "se llama Monserrat tiene 33 años, es mexicana. Me dicen que ese día del video (15 de septiembre) se conocieron y que desde ese día se seguían viendo y hablando, hasta ayer que salió el video".

También publicó: "El fin de semana del 16 de septiembre se fueron a Valle de Bravo juntos, al parecer él está separado de su esposa. Cabe destacar que la chica borró su Facebook y su cuenta de IG es privada".

En redes sociales también ya corre como pólvora las capturas de pantalla que comprobarían que Cristian ya no sigue a su esposa y viceversa.

Sigue el chisme:

Qué artistas han impuesto récord de asistencia en el Zócalo

Shakira irá a juicio por fraude fiscal, responderá por seis delitos

Luis Miguel volverá con una gira de 200 conciertos