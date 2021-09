Revelan cuántos MILLONES ganaba al mes Laura Bozzo por su talk show

Mientras el Sistema de Administración Tributaria (SAT) la señala por el delito fiscal llamado depositario infiel, tras vender un departamento dado en garantía por un adeudo fiscal de 13 millones de pesos, se reveló cuánto llegó a ganar Laura Bozzo como conductora al mes, y no es poco.

A la peruana la buscan las autoridades luego de que le solicitaron que se presentara por su propio pie en el reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. No lo hizo, y aunque le dieron oportunidad de dar 300 mil pesos en garantía para no pisar la cárcel, tampoco los pagó, por lo que se reactivó la orden de aprehensión en su contra, y a la fecha, sigue prófuga.

Pero lo que Laura Bozzo tenía en abundancia era dinero, o al menos así lo reveló quien fuera su amigo y jefe, y quien le dio trabajo cuando nadie más lo hacía ni en Perú ni en ningún lado. Se trata del productor Roberto Romagnoli, quien esta semana dijo en exclusiva a TVyNovelas cuántos millones ganaba Laura Bozzo cuando tenía su talk show en TV Azteca.

"Le volví a dar auge a su carrera; ella estaba destruida, sin pasaporte para salir de Perú, y le remonté su carrera en México desde cero y la hizo cenizas. En Azteca, Laura llegó a ganar cien mil dólares al mes (dos millones de pesos)".

Para que una persona que gana el salario mínimo en México logre ganar esos 2 millones de pesos, tendría que trabajar 37 años de su vida. En contraste, Laura Bozzo no dudaba en presumir las bolsas y ropa de diseñador que podía comprar.

Sin embargo, ahora que está en problemas con el SAT, 'El Gordo y La Flaca' reportó que la conductora habría tomado la decisión de vender sus bolsos de lujo, que incluyen diseños de Chanel, Dolce & Gabbana, Fendi, y su marca favorita, Gucci.

Y pese a que él le dio la oportunidad de trabajar en México, y ganar tal cantidad de dinero, para Roberto Romagnoli, Laura es una "malagradecida".

"Más que utilizado, decepcionado de cómo es ella como persona. Yo fui quien la ayudó en el peor momento de su vida; cuando llegó a México no tenía trabajo ni dinero, estaba totalmente arruinada. Como examigo de ella puedo decir que me duele cuando una persona no sabe ser agradecida", dijo el productor.

