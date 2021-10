Residente desenmascara a J Balvin: "No tienes palabra ni ningún tipo de talento artístico"

Después de que J Balvin hizo un llamado para boicotear los Latin Grammy, el cantante René Pérez, mejor conocido como Residente, lo puso en su lugar con un video que después borró, debido a que lo apalabró con su colega tras hablar en privado.

Sin embargo, al día siguiente J Balvin publicó una fotografía para promocionar su nueva canción, utilizando el escándalo y la descripción de Residente sobre su música, a la que comparó con hot dogs. Así que Residente se molestó y lo desenmascaró:

"No tienes ningún tipo de talento artístico. Aunque debo admitir de corazón que tienes un solo talento: tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento. Al final de la llamada decidimos no poner más nada. Entonces sales tú al otro día, subes la foto asumiendo tu rol de vendedor de hot dogs, oye, tú sube lo que tú quieras, pero esta va para la lista de valores de tu viejo, para que dejes de pensar en el negocio y pienses en la virtud de la palabra. Tú rompiste la palabra".

Tras la foto de J Balvin junto a un carrito de Hot dogs, para promover su nuevo tema remix con Sech y Daddy Yankee, "Sal y perrea", Residente dijo:

"Jose, vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo... Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. No te cagues porque no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti. Además sería aburrídisimo.

"Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta... Pero no todo es eso, cabrón, también existe la honestidad, la lealtad", agregó.

"Están los códigos de la calle, hablar de frente. Tener compasión por los demás. Esa misma compasión es la misma que tuve cuando me llamaste llorando, el día que subí el video, que me pediste que por favor lo bajara, lo bajé, cabrón. Terminaste llamando a todo el mundo. Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes Respeto tu opinión. Cabrón, ¡qué más falso escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno!".

Residente insistió: "Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú, cabrón".

