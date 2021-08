Reportan que Rebecca de Alba está hospitalizada por COVID-19

La salud de Rebecca de Alba encendió las alertas luego de que habría sido hospitalizada tras dar positivo a COVID-19, como varios de sus compañeros de MasterChef Celebrity.

En el programa 'Todo para la mujer' de Maxine Woodside, Ana María Alvarado contó:

"Norberto Campos decía que a Rebequita De Alba se le ha complicado el COVID, que ya le dio neumonía, no está grave. Y luego hay polémica sobre si se quería o no poner la vacuna, unos decían que ya tenía una dosis. Lo importante es que esté bien y se recupere, luego le preguntaremos si se va a vacunar o no".

Y es que el periodista Norberto Campos publicó en sus redes sociales que "de muy buena fuente" se enteró sobre el estado de salud de la conductora.

"No se quiso poner vacuna covid y ahí las consecuencias", aseguró el periodista.

Hasta el momento, Rebecca de Alba no ha confirmado la noticia, ni se ha referido al respecto de su postura sobre las vacunas anti COVID-19.

Sin embargo, sí figuró en la lista de contagiados de la nueva temporada de MasterChef, donde también apareció Paty Navidad, famosa por su controvertida postura ante la pandemia y las vacunas, que asegura son un instrumento de control a través de nanotecnología.

Incluso tras dar positivo, Paty Navidad aseguró no estar enferma ni presentar síntomas, pues para ella, la COVID-19 solo es una clave relacionada con la identidad digital del Nuevo Orden Mundial.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!