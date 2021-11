Reportan estable a Carmen Salinas después de traqueotomía y gastrostomía

Carmen Salinas tiene 14 días hospitalizada, en coma natural, luego de sufrir una hemorragia cerebral. La familia espera que pronto despierte, pero decidieron seguir con los pasos recomendados por los médicos.

Su nieta Carmen Plascencia dijo a Televisa Espectáculos: "Ella lleva una evolución esperada para los pacientes en esta condición. Ya llegamos al día en el que hay que empezar con procedimientos como la traqueotomía y otro que va en la parte gástrica que es lo que se debe hacer con pacientes en este estado, a estas alturas, que se mantienen con un estado estable y con vida".

Gustavo Briones, sobrino de la actriz, habló con la prensa sobre los pequeños, pero significativos, avances de Carmelita. Y es que ya presenta movimientos que no son impulsos del cuerpo. Así lo explicó: "Ella sigue con un cutis hermoso, como si estuviera dormida. No ha habido algún deterioro en su carita. Los doctores nos dicen que la reacción ante estímulos son movimientos de ella, no son impulsos del cuerpo, es un avance muy grande, dentro de sus reservas que sigue muy grave".

A través de un comunicado, la familia Salinas informó que los procedimientos se realizaron sin complicaciones. Además, reportaron a la actriz como "estable, dentro de la gravedad que implica su condición".

