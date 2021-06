Remmy Valenzuela fue acusado por su primo de brutal golpiza y amenazas de muerte

Con impactantes fotografías del resultado de la presunta agresión, Carlos Armando acusó a su primo, el cantante Remmy Valenzuela, de golpearlo a él y a su novia Katy Aracely 'N'.

Al cantante se le acusa de violencia física, actos de tortura, privación de libertad y tentativa de homicidio, por lo que podría pasar hasta 30 años en prisión.

Así lo dijo la mamá de Carlos durante una entrevista con 'El Gordo y la Flaca', donde confesó que tienen miedo por su integridad, pues Remmy amenazó de muerte a su primo.

“Sí tenemos mucho miedo de llegar a las últimas consecuencias, aunque me lleve la vida, porque lo más seguro es que mande matar a mi hijo. O tal vez mande matar a todos mis hijos, pero yo voy a seguir adelante porque tiene que haber justicia, es mi sobrino y lo crié. Antes de inicios de su carrera vivió cuatro años conmigo, durmiendo en la misma cama”.

“Tal vez eso lo enojó, encontrar a la chica en el rancho. Pero no es justificación para que haya hecho eso, ya que la chica se llevó la peor parte", dijo la señora.

Y es que, de acuerdo con la narración de Carlos, el cantante de regional mexicano se molestó mucho y comenzó a golpear a la novia de su primo.

"Yo soy un trabajador de él, en el rancho. Yo vivía en el rancho y los domingos prácticamente es día libre y lo quise pasar con mi novia hasta que escuché los pitidos en la puerta, y efectivamente iba entrando Remigio. Me empezó a regañar.

"Estaba irritable, enojado. Me puso a hacer labores, regar las matas para que me viera haciendo algo. Luego se fue a mi cuarto, fue cuando escuché el grito de mi novia mirando que él la venía arrastrando del cabello, pegándole con el barandal, con la misma mano, contra las paredes, pegándole con lo que encontrara y yo me le fui encima para poder separarlos, decía que me quitara, que ahorita iba yo, que no sabía quien era él pero mirar cómo prácticamente estaba matando a mi novia. Yo le brincaba, le quitaba los brazos”.

“La golpeó, con un cable, le pegaba patadas, la ahorcaba con el cable. Le gritaba que la dejara ir. Me gritó, no sé qué andas abogando sino sabes si la vas a librar tú. Pedí ayuda a mi familia por el celular. Si no hubiera llamado a alguien hubiera matado a alguien”.

“Me dijo, 've y deja a la morra y te regresas, si no te regresas. de donde estés te voy a sacar’. Ayer me buscó en casas de mis tías que porque donde me mirara me iba a matar", dijo el primo de Remmy a 'Suelta la sopa'.

