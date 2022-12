Relegan a Ana María Alvarado en programa de Maxine Woodside: "Ya no soy la 'segundona', ya soy como 'árbol 10'"

El programa de Maxine Woodside en Grupo Fórmula ya no será el mismo luego de que Ana María Alvarado, la colaboradora más longeva de 'Todo para la mujer', fue relegada a solo un día a la semana de participación.

Así lo confirmó la presentadora, quien también trabaja en 'Sale el sol', en un video donde se sinceró ante sus seguidores y haters.

"Fue decisión de Maxine y su hijo Fernando Woodside hacer un reajuste en el programa, que siempre los cambios vienen bien. Han decidido que vaya un día a la semana, el día que estaré acudiendo es los martes, los demás estarán otros conductores como Marco Antonio Silva, Vicky López, Ernesto Buitrón".

La locutora se rindió: "Uno no puede hacer nada, cuando te avisan de un cambio hay que aceptarlo, así es la vida. De momento te duele, pues sí, porque yo llevo una rutina en un trabajo que amo y adoro, 34 años llevo en Grupo Fórmula".

"No estoy fuera de Grupo Fórmula, espero que estos cambios sean benéficos para el programa y está bien. Yo lo acepto con el mismo compromiso y cariño de siempre, veámoslo de una manera diferente", aclaró.

"Yo sé que cuando a uno le pasan cosas a algunos les da gusto y a otros no, pero a quienes les da gusto y de por sí decían que soy la 'segundona' de Maxine les tengo de noticia que ya cambié de rango, ya no soy la 'segundona', ya soy como árbol 10, pero no pasa nada. El papel chico no importa, sino el desempeño", dijo Ana.

Y aclaró: "Yo seguiré haciendo mi trabajo con amor y pasión. En 34 años me ha tocado muchos cambios, estar, no estar, y si Maxine y Fer decidieron eso, es lo mejor para el programa y así es la vida. Lo único seguro es el cambio y hay que saber darle la vuelta y dedicaré mi tiempo a mis redes sociales".

