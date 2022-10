Rejuvenecimiento vaginal: así le fue a Sabrina Sabrok al estrecharse

Sabrina Sabrok no deja de sorprender con sus proyectos profesionales, personales y cirugías, y esta vez llegó a un nuevo extremo, al compartir que se realizó un procedimiento de rejuvenecimiento vaginal.

Llamado HI-FU, el procedimiento no requiere cirugía, pues hace que el conducto vaginal se estreche para tener relaciones sexuales más placenteras con un aparato de radiofrecuencia que estimula el colágeno y la elastina del conducto vaginal.

De acuerdo con un comunicado, el tratamiento promete que después de 3 sesiones Sabrina y su esposo gozarán más de su vida sexual. La actriz porno comentó: "La verdad yo creo que no lo necesitaba, pero mi cirujano el Doctor Alexis Mujica me habló del tratamiento, consulté con mi esposo y cómo nosotros siempre estamos dispuestos a probar cosas nuevas, decidimos hacerlo. Esta es mi segunda sesión de tres, las próximas será en 3 meses, y no duele nada, me sentí súper cómoda".

El procedimiento duró 15 minutos y consiste en introducir un aparato alargado a la vagina, por lo que no se requiere anestesia:

"Yo siempre digo a todas la mujeres, que se hagan cosas para verse más bellas, cirugías y lo que sea que las haga sentir bien. Este tratamiento me parece súper interesante porque hay mujeres que han tenido hijos vía vaginal y pues todo da de sí, es parte de la naturaleza, así que si el HI-FU vaginal puede hacerlas sentir como antes de tener hijos, háganlo", dijo Sabrina.

Después de cada sesión se debe evitar tener relaciones sexuales 3 días: "Ya que pase ese tiempo, grabaré mucho porno con mi esposo, yo quiero estrenarlo bien, y darle contenido a todos mi fans, en mi página only fans y en sabrinasabrokvideos.com".

Sigue el chisme:

Famosos apoyan a Pablo Lyle, pero desatan críticas

Angelina Jolie se habría divorciado de Brad Pitt por maltratar a sus hijos

Shakira irá a juicio por fraude fiscal, responderá por seis delitos