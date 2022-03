Régulo Caro revela el secreto para durar 12 años de casado y casi 22 con Dorys

Tenía tres años que no venía a México debido a la pandemia, pero ahora que las cosas pintan mejor, Régulo Caro se encuentra en nuestro país. Platicamos en exclusiva con el cantante sobre su nuevo tema, y también nos contó cómo ha logrado durar 12 años de casado y casi 22 de relación con Dorys, el gran amor de su vida y la madre de sus dos hijas: Elizabeth y Emilia Caro.

¿Cómo te ha ido en esta pandemia?

Ha sido difícil, a todos nos tomó por sorpresa, afortunadamente ahorré, y aunque no tuve trabajo, gracias a Dios tenía un guardadito, aparte, recortamos gastos en casa; fue difícil económicamente, pero poco a poquito fuimos saliendo y ya estamos aquí dándole otra vez.

Cuéntanos, ¿qué te trae por estas tierras?

Estoy contento porque empiezo el año con el pie derecho, estrenando el tema Conflicto de quererte, una balada de desamor, y el disco que se llama Régulo Caro vs. Emilio Garra, porque Emilio es como mi alter ego, el que canta los corridos. Por eso, en el video de este nuevo tema quisimos plasmar el encuentro de estos dos personajes (de Régulo y Emilio).

En la vida real, ¿cómo sería tu alter ego?

Definitivamente como Emilio Garra; creo que todos tenemos un poco de él, de ese lado rebelde, porque yo, la verdad, soy muy serio. Sí, me gustan las emociones fuertes, pero con el tiempo uno va madurando, y con la familia te vas aislando más de todo, me la paso más en casa, disfrutando a mi mujer y a mis hijas.

¿Cuántos años llevas de casado con Dorys?

Este año cumplimos 12 años, pero juntos llevamos casi 22. Ella ha estado conmigo desde antes de que fuera músico, fue la que me dio el empujón para animarme a dedicarme a esto, me decía que no me quedara con la espinita, porque cuando estuviera viejo me iba a arrepentir por no haberlo hecho... Eso me dio valor, y aquí estoy.

¿Cómo le han hecho para que su matrimonio perdure tanto tiempo?

Algo importante es que nos conocemos desde niños, entrando a la prepa ya éramos novios, y nuestras personalidades son muy diferentes; ella es muy extrovertida y yo muy introvertido, entonces nos completamos, hay un balance.

¿Han tenido alguna crisis?

Obviamente, como todas las parejas hemos tenido disgustos y discusiones, pero nunca hemos tenido un problema tan grande como para decir “ya estuvo”, siempre tratamos de llegar a un acuerdo y solucionar las diferencias. Siempre he dicho que detrás del éxito de cualquier persona, con el oficio que tenga, siempre está una pareja apoyándolo, y con mi mujer siempre ha sido así, siempre ha estado conmigo aconsejándome, y eso me ha ayudado mucho.

¿Apoco no es celosa?

No es celosa, pero cuando hay motivos sí se encela (risas), y me refiero cuando hago un video o algo así; obviamente yo siempre trato de respetar a las modelos, nunca doy besos ni hago escenas de cama ni nada, porque aparte, mis hijas son las que más me celan (risas).

Tienes un matrimonio feliz y dos hijas, ¿se animarán por el varoncito?

Nunca hay que decir nunca, pero por ahora no hay planes, estamos felices con nuestras dos princesas, ya esperaremos los nietos.

