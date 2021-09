Regreso a clases: Famosos comparten sus opiniones a favor y en contra

A más de año y medio que comenzó la pandemia por COVID-19 en México, y las clases presenciales se suspendieron en el país, los artistas se debaten ante la disyuntiva de que sus hijos regresen a las aulas en los colegios o esperar más tiempo a que las condiciones sanitarias con respecto al virus sean otras. TVyNovelas consultó a varias celebridades para conocer su postura sobre el retorno a las escuelas; hay quienes piensan que aún no es el momento idóneo para que los niños salgan de sus hogares, pero otros famosos opinan que es indispensable para los infantes tener una vida normal, aprender y socializar con otros alumnos.

CYNTHIA URÍAS: “NO ENVIARÉ A MIS HIJOS AL COLEGIO” Tomé la decisión de que no voy a enviar a mis hijos a la escuela, así que este año, hasta el momento, no van a ir, y posiblemente perderán el año escolar. La decisión la tomé junto con mi familia debido a la pandemia mundial y a todo lo que estamos viviendo en torno a este virus. Desafortunadamente me tocó vivir un episodio muy fuerte con el COVID-19 en mi hogar, y por esa razón, y hasta que no estén las condiciones dadas en cuestión de salud en México con la vacuna y todos los protocolos sanitarios estables, no los enviaré al colegio.

ODALYS RAMÍREZ: “NO PODEMOS NEGARLES EL DERECHO DE SOCIALIZAR” Me preparé mucho, investigué quiénes iban a ser los compañeros de estudio de mis hijos; la más grande regresa en formato híbrido, sólo estará yendo dos veces a la semana a un grupo burbuja en el que no se quitarán el cubrebocas en ningún momento y la estaremos monitoreando siempre.El más pequeño también estará en un grupo burbuja con dos niños más para que no pierdan la socialización, y que Dios nos agarre confesados.

"Si nosotros los adultos salimos a trabajar y tenemos una vida más o menos normal, yo creo que nuestros hijos se merecen lo mismo, pero respeto lo que cada familia decida hacer. Trato de enfrentar esta situación, no con miedo, pero la trato de enfrentar de la forma más correcta, alimentándolos lo mejor posible y ser positivos. Pato y yo somos padres muy presentes y también somos muy trabajadores, nos toca crearles conciencia de que se cuiden, pero no podemos negarles el derecho de socializar.

MARIANA OCHOA: “LOS NIÑOS NECESITAN RETOMAR SU RITMO DE VIDA”

Los papis de familia tenemos que ser muy responsables con los niños; la edad de mis hijos es muy complicada porque llevamos año y medio en pandemia, mi hija cursó kínder 2 en una nueva escuela y ya no fue la mitad de kínder 3, lleva más tiempo en casa que en el colegio; para ellos es bien importante tener un aprendizaje social, conocer a sus compañeros, recibir indicaciones de otros adultos que no sean sus papás, porque al final vivimos en una sociedad y somos parte de su desarrollo. Hay que ser cuidadosos; en mi caso los estuve enviando a cursos de verano con grupos reducidos y eso funcionó a que se acostumbraran a usar el cubrebocas durante el día. Hay que seguir cuidándonos; claro que tengo miedo, claro que tengo dudas, para todos es nuevo este sistema. Los niños necesitan retomar su ritmo de vida, sí enviaré a mis hijos a la escuela y hay que acostumbrarlos a lavarse las manos, a usar gel antibacterial y llevarles cubrebocas adicional por si acaso.

ARATH DE LA TORRE: “CONFÍO PLENAMENTE EN LAS ESCUELAS Y EN LAS AUTORIDADES” "Llevé a mis hijos a la escuela después de tanto tiempo y estoy muy contento. Estoy preparado psicológicamente porque confío plenamente en la escuela, en la Secretaría de Educación Pública y en las órdenes que han dado los gobernantes. Habrá gente que no esté de acuerdo, pero mis hijos ya fueron al colegio y fueron los más felices. Les preparamos su lunch, sus útiles y están muy emocionados y yo también, como padre, de verlos alegres. Yo los llevo a clases, luego me voy a trabajar y después los recojo. Estoy de acuerdo en que se reactive la educación, en que se sigan todos los protocolos y mecanismos adecuados para que los niños disfruten y aprendan. Podemos ser un gran ejemplo si nos cuidamos y hacemos a nuestros hijos felices. Lo que menos queremos es exponer a nuestros hijos, pero las instituciones que están abriendo lo están haciendo de forma muy responsable".

CARLOS BONAVIDES: “NO ESTOY DE ACUERDO CON EL REGRESO A CLASES, PERO ES NECESARIO”

"No estoy de acuerdo con el regreso a clases hasta que estemos en semáforo verde, pero es una disyuntiva. Es muy difícil porque por un lado está el panorama de que los niños se queden en su casa y sigan perdiendo la escolaridad, que prácticamente es de dos años, o que los niños vayan escalonadamente para que no haya contagios con todos los mecanismos de seguridad, pero de todas maneras hay un riesgo latente, es difícil controlarlos y que aguanten tantas horas en la escuela con un cubrebocas. Criticar es muy fácil, pero se presenta una disyuntiva tremenda para las autoridades de educación; yo no estoy de acuerdo, pero es algo que se hace necesario porque no pueden seguir perdiendo tiempo los alumnos. Ojalá que ningún niño se contagie y que todas las autoridades escolares mantengan los controles sanitarios. Mi hijo seguirá en clases online, porque él está grabando Una familia de diez".

