Regresa "Bule Bule el show", el musical que te lleva de viaje al rock and roll de los años 60

"Bule Bule, el show" está de regreso con un nuevo elenco integrado por jóvenes talentos del teatro musical que intepretan en cada función los grandes clásicos del rock, dirigidos por Anahí Allué.

La gran final del programa más famoso de la televisión de los años 60 ha llegado y hay dos grupos que competirán con todo para llevarse los votos del público: Las Bombonettes (Ana Rivero, Miranda Labardini, Carolina Heredia y Begoña Ibarreche) y Los Pillos del Rock (Jonathan Portillo, Humberto Mont, Emiliano Ochoa, Esvan Lemus y Chema Ortega). El conductor del programa, Freddy, es interpretado por José Luis Rodríguez “Guana”.

Algunas de las canciones que pueden escuchar en este musical son: "It's my party", "Agujetas de color de Rosa", "La Hiedra venenosa", "Tu cabeza en mi hombro", "Mi novio volvió", "Can't help feeling love"; entre otras. Las funciones son todos los lunes a las 20:45 en el Teatro Milán.

"Bule Bule, el show" es una idea original de Paola Mingüer, Diego Medel y Daniel Delgado, escrito por Joserra Zúñiga y dirigido por Anahí Allué, estrenó en la Ciudad de México en 2014 en el Teatro Milán. Debido al éxito, la corta temporada se convirtió en varias temporadas en ese teatro y pasó a presentarse en el Teatro Xola y el Royal Pedregal, además de giras por varias ciudades del país y dos producciones locales en Monterrey y Guadalajara.

Esta nueva temporada, con nuevo elenco, escenografía y vestuario tuvieron como padrinos a Timbiriche: Alix Bauer, Diego Schoening, Erik Rubín y Mariana Garza.

Producida por Carlos M. Vidaurri y Daniel Delgado, la obra ganó el Premio ACPT como Mejor Musical mexicano en 2014 y recibió cuatro nominaciones a los Premios Metro en 2018, incluyendo Mejor Obra de Teatro Musical y Mejor Actuación femenina principal en musical, para Hiromi.

