¿Recuerdas a Pepe Suárez? Volvió a Televisa después de 16 años y así luce

Seguramente lo recuerdas de algunas telenovelas y programas de comedia y variedades como Se Vale, Vida TV El Show, El Teatro de la Risa y Humor es los comediantes, pero Pepe Suárez dejó México durante casi 20 años y ahora está de regreso.

A punto de cumplir 56 años, fue entrevistado por Maxine Woodside mientras estaba en un foro de Televisa. En videollamada, relató todo lo que hizo en este tiempo:

"Saliendo de Televisa estaba en un programa, VidaTV. Me hicieron una invitación para ir como 'Pepe Charrascas' a Estados Unidos, y me hicieron una propuesta para quedarme allá", recordó el actor, pero detalló que su condición fue ser productor de televisión.

Sin embargo, él mismo dice que el éxito de su trabajo, que derivó en la creación de Estrella TV en Los Angeles, bastó para que fuera contratado por Telemundo como productor ejecutivo de Programación Alternativa, dedicándose al desarrollo de shows de comedia y variedad. Lamentablemente, en sus palabras, "en Telemundo más que contratarme para cuestiones de producción, fue una contratación política. Entonces me contrataron para congelarme, fue algo muy feo".

Lamentó la situación porque a su edad (ya rondaba los 50), "es detener una locomotora a la nada, es horrible. Te sientes frustrado".

¿Ahora qué va a hacer en México?

Volvió al país en la pandemia, "y encerrado en un departamento sin absolutamente nada, compré por internet unas lámparas, con mis cámaras, y escribí 265 sketches, 17 personajes, 16 programas de televisión de 22 minutos cada uno y así surge el lanzamiento de 'Pepe Suárez políticamente incorrecto'".

"Cuando llego a México me encuentro con que ahora todo está prohibido, todo es incorrecto, ofendes a todo el mundo. Entonces ahí, donde los comediantes no se quieren meter, yo me estoy echando un clavado, haciendo una crítica social y política en comedia", dijo Pepe.

En entrevista con Maxine Woodside, Pepe Suárez contó que René Franco le hizo recomendaciones para presentar todos sus personajes en redes sociales. Además de 'Pepe Suárez políticamente incorrecto'", llegó a Televisa porque le hicieron una invitación para otro programa, pero no como actor.

"Regresé como ejecutivo y productor, traigo 12 proyectos bajo el brazo y quiero ponerme a las órdenes de la empresa que sea, casualmente Televisa me llamó para un proyecto, pero esto no tiene nada que ver", dijo entusiasmado.

